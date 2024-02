Startenor Rolando Villazón kommt nach Andermatt

Andermatt – Die Andermatt Konzerthalle wird zum Opernhaus. Am 17. Februar 2024 wird kein Geringerer als Tenor Rolando Villazón einen Opernabend gestalten und Andermatt in eine Opernarena verwandeln.

Begleitet wird er vom Swiss Orchestra unter der Leitung von Andermatt Music Intendantin Lena-Lisa Wüstendörfer. Gesungen und gespielt werden Opernhighlights von Wolfgang Amadeus Mozart über Giuseppe Verdi bis zu italienischen Canzoni von Francesco Paolo Tosti. Ein Programm für Opernliebhaber und alle anderen Begeisterungsfähigen.

Der quirlige Rolando Villazón ist zugleich Opern- und Liedsänger, Entertainer und TV-Moderator mit eigenen Sendungen. Dabei steht er für grosse Leidenschaft und sein Temperament ist zu seinem Markenzeichen geworden. Ein Künstler voller Gefühle, der sein Publikum stets zu begeistern vermag. Und dazu ein Musikvermittler ohne jede Belehrung.

Weltbekannt wurde er 2005 durch die Salzburger «Traviata» an der Seite von Anna Netrebko. Seither gilt er als einer der bedeutendsten und weltweit gefragtesten Sänger unserer Zeit. Ein faszinierender Darsteller, dem man glaubt, kurzum: eine Künstlerpersönlichkeit, die immer alles von sich gibt. Für Villazón ist Kultur die «Seele der Gesellschaft» und die Opernarien und neapolitanischen Volkslieder, die er singt, bezeichnet er als «Nahrung für die Seele».

Bläserpower am Tag danach

Und am gleichen Wochenende, am Sonntag, 18. Februar 2024 treten die «Swiss Orchestra Wind Soloists» und damit das Bläserensemble des Andermatter Residenzorchesters auf. Zehn Bläsersolisten verzaubern mit Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott die Andermatter Bergkulisse. Auf dem Programm stehen Beethovens erste Sinfonie in einer Bläserfassung, die selten zu hören ist, sowie Werke von Gounod und Raff. Und als exklusive Premiere: «Souvenir d’Andermatt» des Flötisten Frederic Sánchez. So sind Rolando Villazón und das Bläserensemble des Swiss Orchestra am gleichen Wochenende live zu erleben. Veranstaltet von Andermatt Music in der höchstgelegenen Konzerthalle Europas. (pd/mc/pg)

Andermatt Konzerthalle