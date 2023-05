Swiss baut Flugplan im Winter kontinuierlich weiter aus

Zürich – Die Swiss bietet ihren Fluggästen im kommenden Winter ein vielseitiges Flugprogramm auf der Kurz- und Mittelstrecke an. Insgesamt stehen ab Zürich und Genf 68 Ziele zur Auswahl. Neu verbindet die grösste Schweizer Airline wieder mit der norddeutschen Hansestadt Bremen. Swiss baut ausserdem ihr Angebot in die deutschen Städte Düsseldorf, Hamburg und Hannover aus. Auch die Verbindungen nach Prag und Bukarest werden verstärkt. Einen besonderen Schwerpunkt bildet Portugal. Zudem bedient Swiss die Destination Wien wieder gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft Austrian Airlines. Ab Genf bietet Swiss ihren Fluggästen eine besonders grosse Auswahl an Verbindungen nach London, Lissabon, Porto und Athen an.

Ab Zürich stehen Fluggästen insgesamt 63 Destinationen auf der Kurz- und Mittelstrecke zur Auswahl und damit vier mehr als im letzten Winter. Neu fliegt Swiss wieder nach Bremen, die Verbindung richtet sich sowohl an Freizeit- als auch an Geschäftsreisende. Insgesamt bietet Swiss vier wöchentliche Flüge in die norddeutsche Hansestadt an. Die Verbindung nach Bremen hatte SWISS im Winter 2018/2019 ins Programm genommen, im Zuge der Coronapandemie allerdings vorübergehend ausgesetzt. Zudem wird die Anzahl Flüge in diverse deutsche Städte erhöht. Gegenüber letztem Winter bietet Swiss pro Woche zusätzlich sechs Flüge in die Rheinmetropole Düsseldorf an sowie vier nach Hamburg und zwei nach Hannover.

52 Mal nach Berlin – pro Woche

Zu den Zielen, in denen Swiss ihr Angebot besonders ausbaut, gehören die tschechische Hauptstadt Prag und die rumänische Hauptstadt Bukarest mit sieben respektive fünf zusätzlichen Flügen pro Woche. Besonders oft fliegt Swiss darüber hinaus nach Berlin (52 Flüge pro Woche), Barcelona (28 Flüge pro Woche), Amsterdam (28 Flüge pro Woche) und Athen (19 Flüge pro Woche).

Einen besonderen Schwerpunkt des Winterflugprogramms bildet Portugal. 14 Mal pro Woche fliegt Swiss die Hauptstadt Lissabon und bis zu elf Mal in die nordwestliche Küstenstadt Porto. Nicht zuletzt fliegt SWISS wieder nach Wien und steuert die österreichische Hauptstadt dreimal täglich an, während ihre Schwestergesellschaft Austrian Airlines weiterhin ebenfalls mehrmals pro Tag dorthin fliegt.

SWISS offers winter travel to stunning destinations.✈ Explore iconic landmarks & diverse cities like Hamburg, Berlin and Prague or have an unforgettable travel experience with our expanded long-haul flights.✨

Attraktives Programm auch ab Genf

Auch ab Genf bietet Swiss den Fluggästen mit 21 Destinationen ein vielseitiges Flugprogramm auf der Kurz- und Mittelstrecke an. Eine besonders grosse Auswahl an Flügen haben Reisende nach London, Lissabon, Porto und Athen. Zudem führt SWISS die im Sommer aufgenommene Verbindung nach Hamburg fort und fliegt vier Mal pro Woche in die norddeutsche Hafenstadt. Attraktive Verbindungen bietet Swiss ausserdem Wintersport-Touristen, die aus Grossbritannien und Skandinavien in die Schweiz reisen möchten.

Während des kommenden Winters reduziert Swiss die Flüge im sogenannten Wet-Lease deutlich. Ziel ist, die Anzahl der Flüge, die Air Baltic und Helvetic Airways im Auftrag von Swiss durchführen, im Winter zu halbieren. Der Winterflugplan 2023-2024 gilt vom 29. Oktober 2023 bis zum 30. März 2024. (mc/pg)