Swiss ernennt Jens Fehlinger zum neuen CEO

Zürich – Der Swiss-Verwaltungsrat hat Jens Fehlinger per 1. Oktober 2024 zum neuen CEO berufen. Fehlinger folgt auf Dieter Vranckx, der per 1. Juli 2024 in den Vorstand des Lufthansa Konzerns berufen wurde. Bis zum Antritt von Jens Fehlinger hat der Verwaltungsrat Heike Birlenbach als CEO ad interim ernannt.

Jens Fehlinger (43) übernimmt per 1. Oktober 2024 die Funktion als CEO von Swiss International Air Lines (SWISS). Er begann seine berufliche Laufbahn 2006 bei der Lufthansa Group, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte. So leitete er zum Beispiel die Strategie und Geschäftsentwicklung von Lufthansa Airlines sowie das operative Performance Management der Lufthansa Group.

Während der Corona-Pandemie verantwortete er das Krisenmanagement-Office der Lufthansa Group und leitete anschliessend das Restrukturierungsprojekt ReNew. In den letzten Jahren leitete er als Co-Geschäftsführer die Fluggesellschaft Lufthansa CityLine und baute gleichzeitig als Geschäftsführer die neue Fluggesellschaft Lufthansa City Airlines auf. Jens Fehlinger besitzt eine Verkehrspilotenlizenz und fliegt aktuell für Lufthansa CityLine Flugzeuge der Airbus A320 Familie.

Er studierte Luftfahrtsystemtechnik und -management in Bremen und Verkehrswesen in Darmstadt. Zudem hält er einen Executive MBA der ie Business School Madrid. (mc/pg)