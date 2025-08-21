Swiss lanciert die «SWISS First Grand Suite»

Zürich – Die Fluggesellschaft Swiss erweitert mit der «SWISS First Grand Suite» ihr First-Class-Angebot um einen weiteren Schritt. Die Grand Suite vereint zwei First-Class-Suiten zu einem grosszügigen, abgetrennten Bereich. So wird die Kabine zum Schlafzimmer, Büro oder Meetingraum.

Swiss International Air Lines geht im Rahmen des SWISS Senses Konzepts einen weiteren Schritt in Richtung persönlicherer und flexiblerer Reiseerlebnisse und spricht gezielt Gäste an, die höchsten Wert auf Raum, Ruhe und Privatsphäre legen, sei es im geschäftlichen oder im privaten Kontext.

Die «SWISS First Grand Suite» ermöglicht es, benachbarte First-Class-Suiten inklusive des Durchgangs zu einem grosszügigen, exklusiv abgetrennten Loft zu verbinden und bietet damit zusätzlichen Raum für gemeinsam reisende Paare, Familien oder Geschäftsreisende. Es entsteht ein privater Bereich mit über 1,80 m hohen Wänden, der sich multifunktional nutzen lässt. Ob als Arbeitsplatz, Restaurant oder Schlafzimmer: Die exklusive Raumaufteilung ermöglicht es, sich frei und ungestört in einem eigenen Bereich zu bewegen. Sie bietet ein Höchstmass an Privatsphäre, Raum und Individualität.

Verfügbar ab 2026

Swiss führt die «SWISS First Grand Suite» Anfang 2026 für Flüge aus der Schweiz ein. Sie wird auf der neuen Airbus A350 Flotte und den sukzessive neu umgebauten Airbus A330 verfügbar sein. Auch auf der Boeing 777 wird das neue Reiseerlebnis zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. (mc/pg)