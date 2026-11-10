Swiss Orchestra auf nationaler Tour: Schweizer Romantik mit amerikanischem Star-Bariton

Andermatt – Mit Thomas Hampson, einem der bedeutendsten Lied- und Operninterpreten unserer Zeit, bringt das Swiss Orchestra eine Schweizer Rarität zurück auf die Konzertbühne: Der amerikanische Bariton singt auf der Tour #14 «Swiss Romance» die Trois Aquarelles pour chant et orchestre des Genfer Komponisten George Templeton Strong, die erstmals als Zyklus in der sinfonischen Fassung zu hören sein werden. Gemeinsam mit einer Auswahl von Gustav Mahlers Wunderhorn-Liedern sowie Werken von Joachim Raff, Franz Schubert und Felix Mendelssohn Bartholdy gastiert das Swiss Orchestra unter der Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer Ende November und Anfang Dezember 2026 in Andermatt, Zürich und St. Gallen.

«Dass ein Sänger von Thomas Hampsons internationalem Rang die in Vergessenheit geratene Musik eines Schweizer Komponisten interpretiert, ist weit mehr als ein rarer musikalischer Höhepunkt. Genau dafür steht die Arbeit des Swiss Orchestra: Wir wollen die Vielfalt und Qualität der Schweizer Musik sichtbar machen und sie mit dem bekannten Standard-Repertoire in einen Dialog bringen», sagt Lena-Lisa Wüstendörfer, Gründerin und Dirigentin des Swiss Orchestra.

Mit der Tour #14 «Swiss Romance» bekräftigt das Swiss Orchestra diesen Anspruch auch in seiner achten Konzertsaison. Neben Strongs Trois Aquarelles und Mahlers Wunderhorn-Lieder stehen reine Orchesterwerke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Schubert und dem Schwyzer Joachim Raff auf dem Programm. Die Konzerte finden Ende November und Anfang Dezember 2026 in Andermatt, Zürich und St. Gallen statt.

Schweizer Musik auf internationalem Parkett

George Templeton Strong (1856–1948), in New York City geboren und später in Genf lebend, ist heute erst einem kleinen Publikum bekannt. Wüstendörfer betont: «Es deutet alles darauf hin, dass seine Trois Aquarelles in ihrer Orchesterfassung – im Gegensatz zur Klavierfassung – das erste Mal als Zyklus aufgeführt werden.» Nun nimmt sich mit Thomas Hampson einer der international profiliertesten Lied- und Opernsänger dieser Musik an. Für die Tour mit dem Swiss Orchestra wurde der Liederzyklus vom Verlag Henry Labatiaz neu ediert.

Eine Auswahl der Lieder aus Gustav Mahlers Des Knaben Wunderhorn, welche zum Kernrepertoire von Thomas Hampson gehören, ergänzen das Programm. «Ein Konzert», so der amerikanische Bariton, «ist für mich ein besonderes Erlebnis mit einzigartiger Atmosphäre. Menschen brauchen Geschichten, die sie einladen, sich auf ihr Menschsein zu besinnen. Dazu kenne ich keinen besseren Weg, als Lieder zu singen.»

Ein Schweizer Komponist neben Mahler

Mit der Orchesterrhapsodie Abends des Schweizer Komponisten Joachim Raff beginnt der Konzertabend. In poetischen Klängen lässt sie die Dämmerung heraufziehen. In George Templeton Strongs Trois Aquarelles verdichten sich feine Klangfarben und subtile Nuancen zu drei filigranen Stimmungsbildern. Der Titel des Liederzyklus spiegelt Strongs andere Leidenschaft als Maler wider. Felix Mendelssohn Bartholdys Italienische Sinfonie ist von Reiseeindrücken und südlicher Lebensfreude geprägt und in Schuberts Ouvertüre zu Die Freunde von Salamanka schliesslich geht es um das Thema Freundschaft. Dieser Konzertabend bietet ein musikalisches Programm voller romantischer Klangwelten. Es geht um Themen wie Liebe, Sehnsucht, Natur, Freiheit und Vergänglichkeit. (mc/pg)

Tourdaten:

Andermatt, Konzerthalle (29.11./17.00 Uhr)

Zürich, Tonhalle (02.12./19.30 Uhr)

St. Gallen, Tonhalle (06.12./17.00 Uhr)

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