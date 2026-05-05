Igor Levit und Emmanuel Pahud zu Pfingsten in Andermatt

Andermatt – Mit einem hochkarätigen Klavierabend und einem sinfonischen Konzert gestaltet Andermatt Music gemeinsam mit dem Swiss Orchestra das Pfingstwochenende in Andermatt. Im Zentrum stehen zwei international gefeierte Solisten: der Pianist Igor Levit, der sich in einem Soloabend zentralen Werken der romantischen Klavierliteratur widmet, sowie der Flötist Emmanuel Pahud, der im Orchesterkonzert mit virtuoser Strahlkraft zu erleben ist.

Igor Levit gilt als einer der markantesten Pianisten seiner Generation, der all das in sich vereint, was einen grossen Interpreten ausmacht: technische Brillanz und emotionale Tiefe, Spielintelligenz und Haltung. Hier ist nicht nur ein atemberaubender Virtuose am Werk, sondern ein engagierter Mensch ohne Berührungsängste. International bekannt wurde er unter anderem mit seiner vielbeachteten Einspielung der späten Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven. Am Samstag, dem 23. Mai, entfaltet Levit auf der Bühne der Andermatt Konzerthalle seine magische Präsenz und präsentiert einen intimen Klavierabend.

Lena-Lisa Wüstendörfer, Intendantin von Andermatt Music und Dirigentin des Swiss Orchestra, sagt: «In Andermatt widmet sich Igor Levit drei zentralen Werken der romantischen Klavierliteratur: der letzten Klaviersonate von Franz Schubert, den geheimnisvollen ‹Nachtstücken› von Robert Schumann sowie der virtuosen dritten Klaviersonate von Frédéric Chopin.»

Emmanuel Pahud: Virtuosität und dramatische Klangwelten

Im Orchesterkonzert des Swiss Orchestra steht mit Emmanuel Pahud ein weiterer Weltstar im Mittelpunkt. Der Soloflötist der Berliner Philharmoniker gilt als einer der bedeutendsten Flötisten unserer Zeit. Am Sonntag, dem 24. Mai, teilt er sich die Bühne mit dem Swiss Orchestra unter der Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer.

Das Programm führt durch eine Welt voller Leidenschaft, Intrigen und schicksalhafter Wendungen: von der dramatischen Ouvertüre zu Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Don Giovanni über das virtuose Flötenkonzert des Schweizer Komponisten Jean Baptiste Édouard Dupuy bis hin zu Ludwig van Beethovens berühmter Fünfter Sinfonie.

Mit der Aufführung des von Dupuy komponierten Flötenkonzerts widmet sich Andermatt Music einem Schweizer Komponisten mit schillernder Persönlichkeit. Dupuy war Komponist, Dirigent, Violinist und gefeierter Sänger. Er galt wegen seines bewegten Privatlebens als «Don Juan des Nordens». Zahlreiche Liebesaffären brachten ihn immer wieder in Schwierigkeiten und führten sogar zu seiner Ausweisung aus Kopenhagen. Auch musikalisch zeigt sich Dupuy als dramatischer Virtuose: Sein Flötenkonzert in d-Moll verbindet technische Brillanz mit opernhafter Spannung. Emmanuel Pahuds Interpretation dieses seltenen schweizerischen Flötenkonzerts zeigt die Schweizer Klassik in einem prächtigen Glanzmoment. (pd/mc/pg)

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