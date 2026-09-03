10 Jahre Elbphilharmonie Hamburg: Spektakuläres Konzerthaus feiert seine Erfolgsgeschichte

Hamburg – Am 11. Januar 2027 jährt sich die Eröffnung der Elbphilharmonie Hamburg zum zehnten Mal. Ab September 2026 feiert die Elbphilharmonie ihren Geburtstag mit einer hochklassigen Jubiläumssaison.

Zehn Jahre nach ihrer Eröffnung am 11. Januar 2017 ist die Elbphilharmonie zu einem Wahrzeichen Hamburgs und zu einer international etablierten Konzertadresse geworden. Ihre Wirkung reicht dabei weit über den Konzertsaal hinaus: Die Architektur, die öffentliche Plaza und ein Programm, das musikalische Exzellenz mit programmatischer Neugier verbindet, haben die Wahrnehmung Hamburgs als Musikstadt verändert. Aus einem während der Bauzeit kontrovers diskutierten Projekt ist ein Konzerthaus geworden, das die Menschen in Hamburg ebenso begeistert wie Künstler:innen, Orchester und neugierige Gäste aus aller Welt.

Im Mittelpunkt steht dabei ein bewusst breit angelegtes musikalisches Profil: Neben dem klassischen Repertoire präsentiert die Elbphilharmonie Jazz, aussereuropäische Musiktraditionen, Pop, Elektronik und zeitgenössische Musik. Die 130 Uraufführungen der vergangenen zehn Jahre, alle vier Wochen eine, unterstreichen den Anspruch, auch der Musik der Gegenwart Raum zu geben.

Zentrale Kennzahlen der ersten Dekade Elbphilharmonie

Zum Auftakt der grossen Jubiläumssaison präsentierte das spektakulär im Hamburger Hafen gelegene Konzerthaus erstmals die beeindruckenden Kennzahlen seiner Erfolgsgeschichte. Seit der Eröffnung haben sich die jährlichen Besuche klassischer Konzerte in Hamburg verdreifacht. 7,4 Millionen Menschen besuchten rund 6400 Konzerte und Veranstaltungen in der Elbphilharmonie, 29,5 Millionen kamen auf die Plaza, die öffentliche Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe. Auch zehn Jahre nach der Eröffnung liegt die Auslastung im Grossen Saal aktuell bei über 95 Prozent.

Zehn Jahre Elbphilharmonie und eine internationale Jubiläumssaison

Wie facettenreich das künstlerische Profil ist, zeigt auch die Jubiläumssaison 2026/27: Sie bringt seit dem 1. September 2026 sieben führende US-Orchester mit insgesamt 13 Konzerten nach Hamburg, darunter erstmals seit 2017 wieder das New York Philharmonic. Die Musikerin, Komponistin und Kuratorin Rhiannon Giddens widmet sich in ihrem «Reflektor»-Festival den globalen Wurzeln US-amerikanischer Musikkultur, während «Elbphilharmonie Visions» zum dritten Mal aktuelle Orchestermusik in den Mittelpunkt stellt und mit einer Ausstellung des Schweizer Künstlers Zimoun im Kleinen Saal die Brücke zur zeitgenössischen Kunst schlägt.

Gewürdigt werden die Geburtstage von unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten wie John Adams, Steve Reich und John Coltrane. Das Beethoven-Jahr wird mit Gesamtzyklen der Klaviersonaten, Klavierkonzerten und Streichquartetten begangen. Zugleich öffnen Projekte zur Musik des Libanon, Sasha Waltz’ «Reflektor»-Festival und Auftritte von Künstler:innen wie Angélique Kidjo, Youssou NDour, Sophie Hunger, Dianne Reeves oder den Punch Brothers den Blick auf andere musikalische Traditionen und Genres. Das Programm zeigt damit exemplarisch, warum sich die Elbphilharmonie seit zehn Jahren grösster Beliebtheit erfreut: höchste musikalische Qualität, verbunden mit Neugier, Vielfalt und neuen Perspektiven.

Elbphilharmonie-Geburtstagskonzert

Als Höhepunkt der Jubiläumssaison geben das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Alan Gilbert und die Hamburger Band MEUTE am 11. Januar 2027 ein grosses Festkonzert mit Gästen aus Politik und Gesellschaft. Zwei Tage später feiert das Ensemble Resonanz den Geburtstag des Kleinen Saals der Elbphilharmonie.

Eine Ikone, die den Blick auf Hamburg verändert hat

Die Bedeutung der Elbphilharmonie reicht weit über das Konzerthaus hinaus. Als architektonische Ikone an der Elbe verbindet sie Hamburgs Geschichte als Hafenstadt mit dem Bild einer modernen, internationalen Kulturmetropole. Mit ihrer öffentlich zugänglichen Plaza ist sie zugleich zu einem Ort geworden, an dem Architektur, Musik, Hafen und Stadt unmittelbar zusammenkommen. Ihre internationale Strahlkraft hat die Wahrnehmung Hamburgs als Kulturstadt nachhaltig verändert und wirkt in die gesamte Kulturlandschaft hinein: Die Elbphilharmonie steht heute exemplarisch für ein besonderes Hamburg-Gefühl – weltoffen und international, vom Wasser geprägt und kulturell vielfältig. (pd/mc/pg)