Swiss und Edelweiss erweitern Streckenangebot im Sommer 2025

Zürich – Die Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss bieten mit dem Sommerflugplan 2025 neue Destinationen an. Neu fliegen die Swiss-Maschinen ab Zürich im Sommerhalbjahr nach Niš (Serbien), Heringsdorf (Usedom) und Montpellier. Und Dubrovnik wird über den Sommer von der Schwestergesellschaft Edelweiss angeflogen.

Neu fliegen die Swiss-Maschinen ab Genf auch im Sommerhalbjahr nach Berlin. Die im Winter aufgenommene Direktverbindung werde fortgesetzt, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Und die Zahl der der Flüge nach Zielen wie Manchester, Krakau, Košice oder Kopenhagen werden ebenfalls erhöht.

Neue Überseedestinationen nimmt die Swiss nicht ins Programm. Aber die die zuletzt aufgenommenen Destinationen Washington D.C., Toronto und Seoul würden auch im kommenden Sommer bedient, erklärte die Airline.

Edelweiss mit fünf neuen Ferienzielen

Auch die Ferienfluggesellschaft Edelweiss baut ihr Kurz- und Mittelstreckennetz im Sommer 2025 aus. Neu werden die Destinationen Bristol in England, Calvi auf Korsika, Tiflis in Georgien, Terceira auf den Azoren und Zadar in Kroatien angeflogen. Zudem nimmt Edelweiss nach dem Start im Winter 2024/2025 die Destination Kittilä in Finnland auch im Sommer auf.

Der Sommerflugplan 2024 gilt vom 30. März bis zum 25. Oktober 2025. (awp/mc/pg)