Swiss zieht positive Osterbilanz 2026

Zürich – Die Osterfeiertage zählen traditionell zu den reisestärksten Zeiten des Jahres. Auch 2026 war die Nachfrage nach Flugreisen hoch. Zwischen dem 3. und 6. April 2026 beförderte Swiss insgesamt 211’527 Passagiere auf 1657 Flügen.

Die Osterbilanz 2026 zeigt eine ungebrochen hohe Reiselust. Trotz grosser Nachfrage konnte Swiss International Air Lines (SWISS) einen stabilen Flugbetrieb sicherstellen und ihre Gäste zuverlässig an ihre Ziele bringen. Die Flugoperation präsentierte sich sehr robust. 99,3 Prozent der Flüge fanden planmässig statt. Die Abflugpünktlichkeit lag bei 77,2 Prozent.

Swiss führte an den Ostertagen 1657 Flüge durch (2025: 1725) und beförderte 211’527 Passagiere (2025: 225 885).

Beliebteste Destinationen: Städtereisen und Nordamerika gefragt

Besonders gefragt waren über Ostern 2026 klassische Städteziele in Europa sowie Destinationen in Nordamerika.

Top 3 Kurzstrecke (nach Passagieren):

London Heathrow (LHR)

Berlin (BER)

Barcelona (BCN)

Top 3 Langstrecke (nach Passagieren):

New York (JFK)

Miami (MIA

Chicago (ORD)

Die Osterfeiertage sind für viele Gäste eine der beliebtesten Reisezeiten. Auch dieses Jahr hat Swiss die Festtage an Bord mit einer Extraportion Genuss begleitet: Insgesamt wurden 230’000 Schokoladen-Osterhasen an die Passagiere verteilt. (pd/mc/pg)