Tagestouristen müssen künftig in Venedig Eintritt bezahlen

Venedig – Der Stadtrat von Venedig hat beschlossen, ab 2024 ein Gebührensystem für Tagestouristen einzuführen. Ab 2024 sollen Kurzbesucher, die nur ein paar Stunden in der Lagunenstadt bleiben, eine Gebühr von fünf Euro bezahlen.

Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa werden nur Kurzbesucher, die nicht in Venedig übernachten, zur Kasse gebeten werden. Kinder bis 14 Jahren dürften auch ohne Ticket in die Stadt. Zunächst einmal wird das neue Gebührensystem für rund 30 Tage im Jahr 2024 eingeführt. Laut Ansa wird man sich auf den Frühling und auf die Sommerwochenenden konzentrieren.

Tagesbesucher werden sich vor einem Besuch in der Lagunenstadt einen QR-Code übers Internet besorgen und aufs Handy laden müssen. Kontrolliert werden soll der Contributo d’Accesso vor allem am Bahnhof und an den Anlegestellen der Boote. Wenn jemand ohne erwischt wird, werden 50 bis 300 Euro Strafe fällig. Die geschätzten Einnahmen von sechs Millionen Euro sollen in den Unterhalt der Stadt fliessen.

Jedes Jahr besuchen über fünf Millionen Touristen die Stadt. In der Hochsaison sind häufig mehr als 100’000 von ihnen in der Stadt, bei im Kern nicht einmal mehr 50’000 Einwohnern. (mc/pg)