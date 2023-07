The Eagles-Gründungsmitglied Randy Meisner im Alter von 77 Jahren gestorben

Los Angeles – Randy Meisner, Mitbegründer der legendären Rockband The Eagles, Bassist und Sänger, ist tot, wie die Band auf ihrer offiziellen Website mitteilte. Er wurde 77 Jahre alt.

«Die Eagles sind traurig, mitteilen zu müssen, dass Gründungsmitglied, Bassist und Sänger Randy Meisner letzte Nacht (26. Juli) in Los Angeles im Alter von 77 Jahren an den Komplikationen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) verstorben ist», heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Erklärung.

«Randy war ein wesentlicher Bestandteil der Eagles und massgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt. Seine stimmliche Bandbreite war erstaunlich, wie man an seiner typischen Ballade ‹Take It to the Limit› sehen kann», so die Eagles.

Meisners musikalische Karriere begann bei der Stone Canyon Band von Rick Nelson als Sänger und Bassist. Später schloss er sich in den 1960er Jahren der Country-Rock-Band Poco als deren ursprünglicher Bassist an, bevor er 1971 zusammen mit den Originalmitgliedern der Band, Glenn Frey, Don Henley und Bernie Leadon, die Eagles gründete.

Meisner trug zu einigen der bekanntesten Songs der Eagles bei, darunter «Try and Love Again» und «Take it to the Limit», und ist für seine Arbeit an Alben wie «Eagles», «Desperado», «On The Border», «One of These Nights» und «Hotel California» bekannt.

Er wurde 1988 mit den Eagles in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. (mc/pg)