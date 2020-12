Themen-Schwerpunkt: «Ein Jahrhundert Dürrenmatt»

Zürich – Am 11. Dezember startet der multimediale Schwerpunkt «Ein Jahrhundert Dürrenmatt». Zwischen dem 30. Todestag und dem 100. Geburtstag des Autors Friedrich Dürrenmatt zeigt SRF verschiedene Sondersendungen im Fernsehen, Radio und online.

Vor 30 Jahren, am 14. Dezember 1990, ist der Schriftsteller, Dramatiker und Maler Friedrich Dürrenmatt gestorben. Und am kommenden 5. Januar 2021 würde er 100 Jahre alt. Ein Jahrhundert Dürrenmatt also, faszinierend und nie langweilig: Schweizer Radio und Fernsehen SRF widmet deshalb Friedrich Dürrenmatt zahlreiche Sondersendungen sowie diverse Beiträge in den Online-Medien.

Rund um den 30. Todestag spricht in einer Spezialsendung auf Radio SRF 2 Kultur unter anderen der Biograf Ulrich Weber darüber, wer Dürrenmatt war, und was er uns heute noch zu sagen hat. Der Emmentaler Autor Matto Kämpf sorgt in der ganz Dürrenmattschen Rolle des Narrs dafür, dass die Expertinnen und Experten nicht zu steil abheben. Auf www.srf.ch beschäftigt sich der Schauspieler und Comedian Gabriel Vetter mit der Frage, was am Humor Dürrenmatts so besonders ist.

Zum 100. Geburtstag geht es weiter mit Anekdoten rund um Friedrich Dürrenmatt wie etwa seine kulinarischen Vorlieben in der Sendung «A Point» auf Radio SRF 1. Weiter zeigt SRF im Fernsehen und Online, dass der Maler Dürrenmatt für den Autor Dürrenmatt so wichtig war, sowie auf dem Instagram-Kanal von SRF Kultur die kultige Seite Dürrenmatts.

Filmklassiker und Hörspiel-Highlights

Einen Monat lang zeigt SRF die grossen Filmklassiker aus der Feder Friedrich Dürrenmatts. Darunter eine der bekanntesten Verfilmungen, «Es geschah am helllichten Tag», und das Hollywood-Remake «The Pledge – Das Versprechen», das die Geschichte schliesslich so umsetzte, wie Dürrenmatt es geplant hatte. Zu sehen sein wird auch Maria Schell als Claire Zachanassian im Fernsehspiel «Der Besuch der alten Dame».

Eines der Hörspiel-Highlights ist das SciFi-Hörspiel «Das Unternehmen der Wega». Auf Radio SRF 1 läuft ab dem 21. Dezember 2020 jeden Montag um 14.00 Uhr das vierteilige Hörspiel «Der Richter und sein Henker».

Eine Liste mit allen Sondersendungen im TV, Radio und online zu «Ein Jahrhundert Dürrenmatt» findet sich hier. (SRF/mc)