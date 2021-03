Trend zu Ferien in Ferienwohnung hält an

Glattbrugg – Der Schweizer Ferienwohnungsvermittler Interhome zieht trotz der herausfordernden Situation eine positive Winterbilanz. Die Buchungen fürs kommende Sommergeschäft sehen ebenfalls vielversprechend aus.

Der Ferienwohnungsvermittler Interhome blickt auf erfolgreiche Wintermonate zurück und spürt, dass Ferien in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus aktuell so beliebt sind wie noch nie. So konnten von November 2020 bis Mitte März 2021 gegenüber Vorjahr 35% mehr Buchungen von Schweizer Gästen für eine Ferienunterkunft in der Schweiz verzeichnet werden. Besonders zwischen Weihnachten und Neujahr sowie im Februar und März hat ein regelrechter Boom auf Ferienwohnungen und Ferienhäuser von Interhome stattgefunden.

„Die Massnahmen des Bundesrates, wie zum Beispiel die 5-Personen-Regel, haben uns zwar sehr gefordert und wir mussten zahlreiche Umbuchungen tätigen und Annullationen verzeichnen. Jedoch sind wir mit der diesjährigen Winterbilanz äusserst zufrieden“, erklärt Roger Müller, Country Manager Interhome Schweiz. Der überdurchschnittlich gute Buchungseingang von Schweizer Gästen konnte gar den fast kompletten Wegfall der ausländischen Gäste kompensieren.

Gäste buchen äusserst kurzfristig

Der Trend zu Ferien in einer Schweizer Ferienwohnung hält auch für die bevorstehenden Ostertage an. In den letzten zwei Wochen konnte Interhome für das Osterwochenende ein massives Buchungsplus verzeichnen. Nebst dem Tessin sind auch Unterkünfte im Wallis, im Berner Oberland oder im Kanton Graubünden sehr beliebt. „Wie bereits während der vergangenen Monate buchen unsere Gäste ihre Ferien aktuell sehr kurzfristig. Die Zeit zwischen der Buchung und der effektiven Anreise im Feriendomizil liegt momentan oft nur zwischen einem und sieben Tage“, so Roger Müller. Die durchschnittliche Vorlaufzeit für sämtliche Buchungen im aktuellen Geschäftsjahr liegt bei 87 Tagen. Dies ist noch halb so lange wie im Geschäftsjahr vor der Corona-Pandemie.

Positive Aussichten für Frühling und Sommer

Den Frühlings- und Sommerferien 2021 blickt Interhome ebenfalls äusserst optimistisch entgegen. Wie bereits in den Sommermonaten 2020 werden die meisten unserer Gäste ihre Ferien dieses Jahr in der Schweiz verbringen. Dies sicherlich nicht zuletzt, da Ferien in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus optimal sind, um dem Thema „Social Distancing“ vollumfänglich Rechnung zu tragen, ohne auf den gewohnten Komfort und die Sicherheit in den eigenen vier Wänden verzichten zu müssen. „Hält die Buchungslage an, werden wir im Schweizer Markt ein Rekordergebnis in der 56-jährigen Geschichte von Interhome verzeichnen können“, resümiert Roger Müller. (Interhome/mc/pg)