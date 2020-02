Tripadvisor: Travellers‘ Choice Awards gehen nach Kochi und Kaliningrad

München – Exotische Ziele in weiter Ferne, europäische Schönheiten und zwei Überraschungen quasi vor der Haustür – die Reise-Plattform Tripadvisor stellt die Gewinner der diesjährigen Travellers‘ Choice Awards für Reiseziele vor. Zum ersten Mal werden die Award Gewinner in zwei neuen Kategorien gekürt: Gefragte Reiseziele umfasst die Destinationen, die bei den Reisenden aktuell im Trend liegen und den grössten Anstieg an positiven Bewertungen und Ratings im letzten Jahr verzeichnet haben. Aufstrebende Reiseziele stellt die Ziele vor, die als nächstes in den Fokus rücken werden und die vorausschauende Reisende auf Tripadvisor aktuell als ihre Favoriten abspeichern.

Wien – Preisträger in der Liste der „Gefragten Reiseziele“

Die österreichische Hauptstadt Wien hat sich als einzige Destination im deutschsprachigen Raum einen Platz im Ranking (#15) gesichert. Sie verzeichnete im letzten Jahr einen starken Anstieg an erstklassigen Bewertungen und ein hohes Interesse der Reisenden. Auf der Suche nach einer europäischen Schönheit gepaart mit Kunst, Kultur und dem berühmten Wiener Charme werden Reisende in der ehemaligen Kaiserstadt sicher fündig. Die Nummer eins weltweit ist die indische Hafenstadt Kochi, die weltweit den höchsten Anstieg positiven Erfahrungsberichten verbuchte. Die Stadt lockt mit historischen Stätten, jahrhundertalten Reliquien und wundervollen Kirchen. Kunstfans kommen von Dezember 2020 an beim Kochi-Muziris Biennale Contemporary Art Event auf ihre Kosten.

Top 10 Gefragte Reiseziele weltweit – Top 25 auf Tripadvisor

Kochi (Cochin), Indien

Luzon, Philippinen

Porto, Portugal

Porto Seguro, Brasilien

Gramado, Brasilien

Lombok, West Nusa Tenggara

Da Nang, Vietnam

Zakynthos, Ionische Inseln

Tel Aviv, Israel

Krakau, Polen

Rügen – Preisträger in der Liste der Aufstrebenden Reiseziele

Die Ostseeinsel Rügen landet derweil auf einer Top-Platzierung unter den aufstrebenden Destinationen. Dank der hervorragenden Bewertungen, des gestiegenen Interesses und der hohen Anzahl an gespeicherten Favoriten, reiht sich Rügen auf Platz sechs als einziges Ziel im deutschsprachigen Raum in die internationale Konkurrenz ein. Ruhesuchende, Aktiv-Urlauber sowie Familien werden auf Deutschlands grösster Insel fündig – egal, ob beim Sonnenbaden oder Erobern des abwechslungsreichen Terrains. Weltweit sichert sich 2020 Kaliningrad die Goldmedaille. Reisende nutzen die gelockerten Visa-Bestimmungen und erkunden die Stadt, die auf einzigartige Weise die Kultur und Architektur Osteuropas und Russlands vereint.

Top 10 Aufstrebende Reiseziele weltweit – Top 25 auf Tripadvisor

Kaliningrad, Russland

Saranda, Albanien

Beirut, Libanon

Luxor, Ägypten

Naoussa, Griechenland

Rügen, Deutschland

Phu Quoc, Kien Giang Province

Monopoli, Italien

La Paz, Bolivien

Curaçao

Die Gewinner der Gefragten und Aufstrebenden Reiseziele wurden auf Basis eines Algorithmus‘ ermittelt, der den Anstieg an positiven Bewertungen und Ratings von Tripadvisor-Reisenden für Unterkünfte, Restaurants und Attraktionen sowie den Zuwachs an Buchungsinteresse und Suchanfragen im Jahresvergleich auswertet. Für die Kategorie der Aufstrebenden Reiseziele floss zudem das Datenmaterial der „gespeicherten Favoriten“ in die Methodik ein. Reisende können auf Tripadvisor Ideen und Pläne speichern indem sie auf das Herz-Symbol bei Unterkünften, Restaurants und Unternehmungen klicken – so bleiben diese Favoriten präsent und können später in die Realität umgesetzt werden. (Tripadvisor/mc/pg)