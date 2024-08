«Tschugger»: Die vierte Staffel ab Herbst im Kino und bei SRF

Zürich – Die SRF-Erfolgsserie «Tschugger» geht ins grosse Finale. Die vierte und vorerst letzte Staffel bietet nochmals grosse Unterhaltung im Stil der ersten drei Staffeln. Ab Oktober 2024 können «Tschugger»-Fans Bax und Pirmin bei der Lösung ihrer Fälle im Kino mitverfolgen. Bei SRF ist die finale Staffel ab November 2024 im Fernsehen und auf den Online-Plattformen verfügbar.

So geht die Walliser Polizeikomödie weiter: In der vierten Staffel von «Tschugger» sind Bax und Pirmin zurück im Polizeidienst. Die beiden Walliser Kultcops müssen sich jedoch um einen einfachen Sprayer-Fall kümmern, während die restliche Abteilung den Fund einer verkohlten Leiche aufklären darf. Bax, der sich in Pirmins Garage eingenistet hat, ist immer noch Biffigers Geheimnis auf der Spur. Dabei verdächtigt er bald den gesamten Bekanntenkreis, während Pirmin selbst in die Schusslinie seiner Tschugger-Kolleginnen und -Kollegen gerät. Gleichzeitig droht dem Wallis, ja der ganzen Welt, die Katastrophe und sogar das Pentagon, das US-Verteidigungsministerium, ist involviert.

Die «Tschugger» ermitteln neu auch in den Kinos

Die Weltpremiere von «Tschugger 4» wird im Oktober 2024 am Zurich Film Festival (ZFF) stattfinden.

Ab dem 10. Oktober 2024 ist «Tschugger 4» zudem in den Deutschschweizer Kinos zu sehen – als exklusive Kinofassung «Tschugger – Der lätscht Fall» (Verleih durch Ascot Elite Entertainment). Bei SRF ist die finale Staffel ab Sonntag, 24. November 2024, im Fernsehen auf SRF 1 und auf den Online-Plattformen verfügbar.

Von Smetterling bis Valmira: Beliebter Cast wieder mit dabei

Produzentin Sophie Toth von der in Zürich ansässigen Produktionsfirma Shining Film produzierte auch die vierte «Tschugger»-Staffel – mit bewährter und bekannter Crew. David Constantin spielt die Hauptrolle und führt gemeinsam mit Johannes Bachmann Regie, unterstützt von Jelena Vujovic (Regie Second Unit) sowie Rafael Kistler hinter der Kamera.

Die Drehbücher wurden im Writer’s Room unter Leitung der Head-Autoren David Constantin und Johannes Bachmann entwickelt. Im Cast gibt es neben David Constantin (Bax) und Dragan Vujic (Pirmin) auch ein Wiedersehen mit Cédric Schild (Smetterling), Lena Furrer (Regina) sowie mit Valmira und Juni (Annalena Miano und Arsène Junior Page).

Nach der vierten Staffel im Kino und im Fernsehen gibt es eine Pause für die «Tschugger». Dazu Sophie Toth, Produzentin Shining Film: «Nach jahrelangem Einsatz und viel investiertem Herzblut haben wir uns zusammen mit dem ganzen ‘Tschugger’-Team entschieden, dass nach vier Staffeln erst mal gut ist und dass wir eine neue Herausforderung brauchen.» (mc/pg)