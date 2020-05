Flexible und sorglose Ferienbuchungen bei TUI Suisse

Zürich – Die beliebtesten Wochen im Jahr sind aktuell in Diskussion: Die Sommerferien stehen vor der Tür und wann und wie gereist werden kann steht noch nicht fest. Aber eins ist sicher: Alle TUI Reisen mit Abreise einschliesslich 31. August 2020 können gebührenfrei auf ein anderes Datum und eine andere Destination umgebucht werden. Und: Wer bis Ende Juni eine Neubuchung mit Abreise bis einschliesslich Oktober 2021 tätigt, kann seine Reise bis 14 Tage vor Abreise gebührenfrei umbuchen oder annullieren.

Sommer 2020: Gebührenfrei Umbuchen bis Ende August

Für Sommer 2020 haben die meisten TUI Gäste nach wie vor Mallorca, die Südtürkei oder Kreta gebucht. Ob diese Reisen stattfinden können, ist jedoch noch nicht klar. Ab sofort können alle TUI Reisen mit Abreisedatum einschliesslich 31. August 2020 gebührenfrei umgebucht werden. Bei der Wahl eines neuen Reisetermins und Ferienziels steht den Kunden das gesamte Produktportfolio zwischen Juni 2020 und Oktober 2021 zur Verfügung. Beliebt für die Sommerferien 2020 ist vor allem das TUI Angebot in der Schweiz.

Ferien im Winter 20/21

Wer lieber auf einen späteren Zeitpunkt ausweichen möchte, kann ab sofort auf das Reiseprogramm zwischen November 2020 und April 2021 zurückgreifen. TUI Suisse hat die Wintersaison 2020/2021 ab sofort buchbar gemacht. An die beliebtesten Winterferienziele wie Kanaren, Ägypten, Südtürkei, Dominikanische Republik, Mexiko, Mauritius und Thailand bietet TUI bereits heute buchbare Direktflüge ab Zürich und eine grosse Auswahl an Unterkünften.

Sommer 2021: Frühbucher aufgepasst

Auch für Sommer 2021 sind über 100 Hotels der TUI-Hotelmarken und -konzepte sowie weitere 10’000 Unterkünfte sind über Reisebüros und auch online buchbar. Dabei sind Mittelmeerziele wie Spanien, Griechenland und Ägypten im Fokus. Die Buchbarkeit des Sommer 2021 bietet vorallem Gästen, welche ihre Ferien jetzt verschieben oder absagen müssen eine gewisse Planungssicherheit. Bei TUI sind so früh wie nie zuvor Direktflüge ab Zürich nach Mallorca, auf die Kanaren, Kreta, Kos, Rhodos, Zypern, in die Südtürkei, Djerba, Ägypten, in die Dominikanische Republik, Mexiko und Mauritius buchbar. Zudem ist das gesamte Flugprogramm der TUIfly ab Basel bereits seit einem Monat in den Systemen buchbar.

Info: Mit der Treueaktion profitieren TUI Kunden bei Buchung von einem 100 Franken Rabatt pro Person auf die nächste Reise. Zudem profitieren Frühentschlossene von Frühbucherermässigungen, so sind beispielsweise die Clubs von TUI Magic Life bis zu 20 Prozent günstiger. Vorerst hat TUI eine Filiale in Zürich geöffnet, welche mit einem Schutzkonzept nach Vorgaben des Bundes arbeitet. In den kommenden Wochen eröffnet TUI weitere Filialen schrittweise und erweitern die Erreichbarkeit sowie den Servicelevel fortan. (TUI Suisse/mc/ps)

TUI Suisse