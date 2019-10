TUI Suisse im kommenden Jahr mit rund 100 neuen Hotels im Angebot

Zürich – TUI Suisse setzt ihren Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort: Bei den eigenen Hotels liegt der Fokus vor allem auf der Lifestyle-Marke TUI Blue, die zum Sommer 2020 weltweit auf rund 100 Häuser ausgebaut wird. Grund für die Expansion ist neben elf Neueröffnungen die Integration von TUI Sensimar und TUI Family Life. Zudem eröffnet der dritte Robinson Club in Griechenland und ein RIU-Strandresort in Dubai. Damit setzt TUI weiter auf das strategisch wichtige Segment „Holiday Experiences“, zu dem neben den eigenen Hotels auch Kreuzfahrten und Aktivitäten zählen, und das bereits rund 70 Prozent des Konzernergebnisses ausmacht.

Das Sommergeschäft 2019 hat TUI Suisse über dem Rekordniveau des Vorjahres abgeschlossen. Das laufende Wintergeschäft ist ebenfalls gut gestartet, vor allem die fernen Länder haben Hochkonjunktur, wie der Reiseveranstatler in einer Mitteilung schreibt. Grosse Zuwächse werden zum Beispiel auf den Malediven, in Phuket, Mexiko und der Dominikanischen Republik verzeichnet. Auf der Mittelstrecke sind die Kanarischen Inseln, die Kapverden und Marokko besonders gefragt. Trotz des Wachstums im Bausteinsegment bleibt die Pauschalreise als Reiseform gefragt.

TUI Blue expandiert weltweit

Fans der Lifestyle-Hotelmarke TUI Blue haben im Sommer die Wahl zwischen rund 100 Hotels, von denen 80 auf dem Schweizer Markt angeboten werden. Möglich wird dieses Wachstum durch die Integration von TUI Sensimar und TUI Family Life. Um den unterschiedlichen Zielgruppen ein ideales Ferienerlebnis zu bieten, wird es unter der Marke TUI Blue drei Produktgruppen geben: „For All“ richtet den Fokus auf authentische Erlebnisse und kulturelle Begegnungen in der jeweiligen Region. „For Two“ spricht erholungssuchende Erwachsene an, während „For Families“ gemeinsame Erlebnisse im Familienkreis verspricht. Insgesamt elf Neueröffnungen warten im Sommer auf Schweizer Feriengäste, darunter mit dem TUI Blue Nam Hoi An in Vietnam und dem TUI Blue Bahari auf Sansibar auch zwei Häuser in der Ferne.

Sommer 2020 steht im Zeichen der Familien

Weiter baut TUI das Angebot für Familien aus. Um die klare Ausrichtung auf die Bedürfnisse der jüngsten Gäste und die Zugehörigkeit zur TUI deutlich zu machen, heissen die Best Family Hotels ab Sommer 2020 TUI Kids Club. Das Konzept bleibt: All-Inclusive-Verpflegung, deutschsprachige Kinderbetreuung an sechs Tagen pro Woche und Angebote für Teenager. Mit fünf Neueröffnungen auf den Kanaren, in der Türkei, Deutschland und Österreich haben Familien die Wahl zwischen insgesamt 40 TUI Kids Clubs, die gezielt ein deutschsprachiges Publikum ansprechen.

Auch preislich geht TUI bei Familien in die Offensive: Bis Ende November sind Kinderfestpreise für die Balearen, Bulgarien und Tuesien ab 108 Schweizer Franken buchbar. Auf die Kanaren und nach Madeira geht es für 162 Schweizer Franken. Insgesamt sind 230 Hotels an der Aktion beteiligt, darunter auch eigene Marken wie TUI Blue oder TUI Magic Life.

20‘000 neue Angebote im Bereich Touren und Aktivitäten

TUI baut auch ihr Angebot im Bereich Touren und Aktivitäten zum Sommer aus: Knapp 20‘000 neue Aktivitäten und Exkursionen kommen hinzu. Auch für die junge Zielgruppe bietet TUI neue Erlebnisse und Touren in den Bereichen Sport, Kultur, Nightlife und Events. Authentische Erlebnisse wie ein typisches Familienessen bei einer türkischen Familie in Istanbul sprechen die Millennials ebenso an wie Action-Ausflüge zum Canyoning oder im Flugsimulator. Zuwachs erhält auch die zum Winter gestartete Rundreisemarke TUI Tours: 38 Rundreisen kommen 2020 neu hinzu.

Günstigere Reisepreise auf Mallorca

Preislich zeigt sich im Sommer 2020 ein gemischtes Bild: Während die Reisepreise auf Mallorca sinken, bewegen sich die weiteren spanischen Ziele sowie Griechenland und Italien auf dem Niveau des Vorjahres. In sehr nachfragestarken Zielen wie Ägypten und der Türkei gibt es leichte Preiserhöhungen. Ebenfalls etwas tiefer in die Tasche greifen müssen Gäste in den USA und Thailand. (mc/pg)

TUI Suisse