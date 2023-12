Weihnachts-Reiseverkehr am Flughafen Zürich

Zürich – Die Tage über Weihnachten und Neujahr sind beliebte Reisetage. Die Flughafen Zürich AG erwartet deshalb ein erhöhtes Passagieraufkommen. Passagiere können dazu beitragen, dass die Reise möglichst entspannt starten kann. Wer den Flughafen Zürich als Ausflugsziel nutzen möchte, geniesst ein abwechslungsreiches Festtags-Angebot.

Die Tage am Ende des Jahres werden gerne genutzt für Besuche bei Familie und Freunden sowie für Ferien- und Freizeitreisen. Der Spitzentag mit rund 90’000 Passagieren wird am 22. Dezember erwartet. Da das Check-in 1 im Winterhalbjahr aufgrund von aufwendigen Bauarbeiten an den Gepäckbändern teilweise geschlossen ist, sind Passagiere gebeten, die Check-in-Änderungen zu beachten. Die Informationen sind hier zu finden.

Tipps für die Reisevorbereitung

Um die Reise möglichst entspannt zu starten, wird den Passagieren empfohlen, sich bereits vor Ankunft am Flughafen gut vorzubereiten. Dazu gehören folgende Dinge:

Online-Check-in oder – wo möglich – das Vorabend-Check-in nutzen und vorab abklären, welche Vorgaben betreffend Sperrgepäck, wie Skiern oder Musikinstrumenten, bei der jeweiligen Airline gelten.

Passagieren der Lufthansagruppe (Lufthansa, SWISS, Edelweiss, Austrian und Brussels) und der Chair stehen zudem Self-Bag-Drop-Automaten zur Verfügung.

Wenig Handgepäck mitbringen und vorher überprüfen, was ins Gepäck darf, was nur unter Auflagen und was überhaupt nicht. Speziell gilt das etwa für Batterien, Flüssigkeiten, Feuerwerk, Feuerzeuge, E-Zigaretten und Lawinenrucksäcke. Weihnachtsgeschenke, sowie kulinarische Spezialitäten, die Flüssigkeiten enthalten – so beispielsweise Fondue – sollten im Aufgabegepäck verstaut werden. Eine praktische Suchfunktion dazu findet sich auf der Flughafen-Website.

Empfohlene Einfindungszeit am Flughafen Zürich anzeigen lassen: Über die „Flug finden"-Funktion auf der Flughafen-Website den eigenen Flug aufrufen und anschliessend erfassen, ob man bereits eingecheckt hat und/oder ob man ausschliesslich mit Handgepäck reist. Danach wird die empfohlene Einfindungszeit am Flughafen Zürich individuell als unterstützende Information angezeigt.

Wer sich nebst einem separaten Aufenthaltsbereich im Airside Center inklusive Premium-Snack und Getränk auch Zugang zur Priority-Linie an der Sicherheitskontrolle wünscht, kann neu die Vorteile des Angebots "ZRH Comfort" nutzen.

Festtage am Flughafen Zürich

Auch für Daheimgebliebene gibt es am Flughafen Zürich ein umfassendes Angebot vor und während der Festtage. Wer auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk ist, wird im Airport Shopping fündig. Vom 16. bis 25. Dezember verpacken Helfer:innen die vor Ort gekauften Geschenke am «Päcklitisch». Das Airport Shopping wie auch die Shops im Circle sind während den Feiertagen täglich geöffnet. (Shops und Restaurants)

Auch Aviatik-Fans kommen auf ihre Kosten: mit öffentlichen Rundfahrten und Führungen während der Festtage jeweils montags und dienstags. Ebenfalls ist die Zuschauerterrasse täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. (Zu den Besuchererlebnissen)