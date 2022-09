Weltformat Graphic Design Festival – Never Not Moving

Luzern – Sechs Ausstellungen, ein Symposium mit internationalen Grafik-Künstlerinnen und Künstlern, ein Wettbewerb für Newcomer und Podiumsgespräche fassen die diesjährige Ausgabe des Weltformat vom 08.10. bis 16.10.2022 zusammen.

Bereits zum 14. Mal findet das Weltformat Weltformat Graphic Design Festival in Luzern statt. Mit der bildlichen Darstellung des Themas Never Not Moving wollen die Veranstalterinnen und Veranstalter einem breiten Publikum einerseits die Kunst des Motion Design näherbringen und andererseits darauf anspielen, welche unendliche Vielfalt die bewegte Grafik für Konsumenten bietet. Gleichzeitig greift die spannende Vielfalt des neuntägigen Events digitale sowie analoge Trends in der Gestaltung auf.

Bedeutung von Bewegung für die grafische Gestaltung

Jedem grafischen Design liegt dasselbe Ziel zugrunde; es will bewegen. Statische Produktionen erreichen dies durch starke Symbolik, emotionale Motive oder auch optische Täuschungen. Filme und Animationen erzählen Geschichten. Beim Motion Design hingegen verwandeln sich Bilder, Formen, Flächen und Musik in Bewegtbildformate. Jedes weisse Blatt stellt die Gestaltung vor die Herausforderung, welcher Technik sie sich bedient. Wie viel Sensation braucht der Auftrag? Welche Impulse sollen erzeugt werden? Wer steht als Betrachter:in im Fokus und was soll wahrgenommen werden?

Diese diversen Aspekte von Never Not Moving vereint das Weltformat. Mit Unterstützung von zahlreichen Kreativen aus der internationalen sowie der Schweizer Grafikszene bietet das Graphic Design Festival einen Ort für Begegnung und will inspirieren, informieren sowie motivieren.

Programm Weltformat 2022

Samstag, 08.10.2022

Eröffnungstag: Symposium und Mittagessen mit Kuratoren, Team und Mitwirkenden; Start 11.00 bis 16.30 Uhr im Stattkino im Bourbaki, Luzern

Vernissage der Hauptausstellung We like to move it um 16.30 Uhr in der Kunsthalle im Bourbaki, Luzern

Eröffnung der Ausstellung 100 beste Plakate mit Preisverleihung Newcomer Award und Apèro 18.00 Uhr in der Kornschütte, Luzern

Mittwoch, 12.10.2022

Abendveranstaltung mit Florian Krautkrämer um 18.00 Uhr im Kino Rex (HSLU Viscosi), Emmenbrücke

Donnerstag, 13.10.2022

Abendveranstaltung mit Gesprächsrunde um 18.00 Uhr im Kino Rex (HSLU Viscosi), Emmenbrücke

Freitag, 14.10.2022

Abendveranstaltung mit DIA Studio um 18.00 Uhr im Kino Rex (HSLU Viscosi), Emmenbrücke

Samstag, 15.10.2022

Grafikbasar mit Marktständen von Grafiker:innen, Art Craft Verkauf von 12.00 – 18.00 Uhr im Bourbaki, Luzern

Ausstellungen

Vom 08.10. bis 16.10.2022 täglich geöffnet von 12.00 bis 18.00 Uhr (weltformat/mc/ps)