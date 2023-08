Wie ein elitenkritischer Countrysong in den USA Chartgeschichte schreibt

Oliver Anthony stürmt die US-Charts. Wer? Der Sänger aus Farmville, Virginia ist der Erste, dessen erster Hit auf Platz eins einsteigt. Schon wird debattiert: Ist es ein authentischer Protestsong? Oder ein konservativer Hype?

Countrymusik boomt in den USA – so sehr wie schon lange nicht mehr. Wir schreiben die Kalenderwoche 34 des Jahres 2023, und in 18 Wochen standen Countrysongs an der Spitze der »Hot 100«, wie die vom Branchenmagazin »Billboard« veröffentlichte Liste der populärsten Songs der Woche offiziell heisst. Nach »Last Night« von Morgan Wallen und »Try that in a Small Town« von Jason Aldean hat nun ein dritter Countrysong es nach ganz oben in den Charts geschafft: »Rich Men North of Richmond« heisst das Lied, der Interpret firmiert unter Oliver Anthony Music. So viele Songs in einem Jahr, die gleichzeitig die Countrycharts und die genreübergreifenden »Hot 100« angeführt haben, gab es den Hitparadenhütern zufolge zuletzt 1975 (mit B.J. Thomas, Freddy Fender, John Denver und Glen Campbell).

Dabei ist der neue Spitzenreiter, »Rich Men North of Richmond«, nicht irgendein Nummer-eins-Hit. Wie »Billboard« berichtet , hat das Lied einen Chartrekord aufgestellt. Es ist die 69. Nummer eins, die direkt aus dem Nichts an die Spitze springt, aber es ist das erste Mal, dass der Interpret noch nie zuvor in irgendeiner »Billboard«-Hitparade aufgetaucht ist. Auch nicht als Teil einer anderen Band, auch nicht in einer nischigen Genreliste. Oliver Anthony Music kam sozusagen aus dem Nichts.

Lesen Sie den ganzen Artikel in DER SPIEGEL