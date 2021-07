Zürich – Ferien sind wieder möglich, wenn auch nicht ganz so uneingeschränkt, wie wir uns das vor einigen Monaten erhofft haben. Bereits mehr als die Hälfte hat Sommerferien geplant, mit grösseren Reisen warten viele noch zu. Für die lang ersehnte Auszeit sind die Ansprüche überraschend bescheiden.

Das Online-Reisebüro ebookers wollte mit Hilfe einer repräsentativen Umfrage herausfinden, wie die Reisepläne von Personen in der Schweiz für die zweite Jahreshälfte 2021 aussehen, welcher Stellenwert dabei Ferien zu zweit zukommt und wie es Paare mit der Romantik in den Ferien halten. Rund 52% aller Befragten planen während der Sommerferien zu verreisen: Davon bleiben 23% lieber im Inland, während es 29% über die Grenze zieht. Ähnlich sehen die Absichten für den Spätsommer und den Herbst aus: 47% wollen in diesem Zeitraum verreisen.

Grössere Auslandreisen sind für 2022 geplant

Ein Drittel all jener, die bereits Ferien gebucht haben, freut sich uneingeschränkt darauf. Für 35% mischt sich eine gewisse Verunsicherung angesichts der schnell ändernden Einreise- und Quarantänebedingungen unter die Vorfreude. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, weshalb sich Ferien in der Schweiz und rund ums Mittelmeer aktuell einer grossen Beliebtheit erfreuen. Immerhin gut ein Drittel aller Befragten hat das Reisefieber schon wieder stärker gepackt: 27 % planen für das Jahr 2022 eine grössere Auslandsreise.

Es wird kurzfristig gebucht

Nach mehr als einem Jahr Pandemie, zeigt sich, dass die Menschen in der Schweiz einerseits wieder reisefreudiger sind und andererseits ihre Reisepläne flexibler angehen: Der Trend nach einer eher kurzfristigen Reisebuchung bleibt bestehen. Ein Viertel aller Befragten bucht die Ferien ungefähr einen Monat im Voraus, weitere 25% buchen zwei bis drei Monate vor Reiseantritt und ebenfalls ein Viertel bucht noch kurzfristiger.

Danach gefragt, mit wem man die anstehenden Ferien verbringt, antworten 63%, dass sie mit dem Partner / der Partnerin wegfahren, 30% verbringen die Ferien mit den Kindern und 17% verreisen mit Freunden (Mehrfachantwort möglich).

Bescheidene Ansprüche an Romantik

Auch Ferien mit dem Partner oder der Partnerin sind in diesem Jahr beliebt: 45% aller Liierten planen exklusive Paarferien für dieses Jahr. Viele sind dabei ein wenig Romantik fernab von Zuhause nicht abgeneigt. Folgende Angebote lassen bei Schweizer Paaren in den Ferien am meisten romantische Gefühle aufkommen:

Wellness zu zweit / Private Spa (33%) Einfach Zeit zu zweit (32%) Candle-Light-Dinner (31%) Bootstour bei Sonnenuntergang (30%) Übernachtung unter freiem Himmel (20%) Übernachtung in einem Luxus-Hotel (19%) Romantisches Arrangement im Hotel (18%)

Paare aus der Schweiz gönnen sich in ihrer Auszeit zu zweit allerdings auch gern etwas: 39% interessieren sich für 4 -oder 5-Sterne-Unterkünfte.

Kinderfreie Zeit als Romantik-Highlight

14% sind besonders bescheiden: «Alles, was ohne die Kinder gemacht werden kann» ist für sie bereits Romantik pur, signifikant öfter für Verheiratete (20%) als Paare in einer Partnerschaft (4%) und für Romands (19%) öfter als für Paare aus der Deutschschweiz (12%).Paarreisen sind für viele eine Bereicherung: Jede/r Zweite nutzt sie, um die Beziehung zu stärken, weitere 17% um die Beziehung mit Hilfe von Romantik zu können.

Offenbar herrscht auch mehrheitlich Harmonie während der Auszeit als Paar: 50% der Deutschschweizer und 35% der Romands ärgern sich über nichts an ihrem Partner während der gemeinsamen Ferien. Die Top-2 der Ärgernisse würden sich jedoch einfach mit getrennten Zimmern lösen lassen: Für 13% passen die Schlafrhythmen nicht zusammen und 12% (17% Frauen, 8% Männer) leiden unter dem Schnarchen des Pendants. Hier könnte mit zwei separaten HotelZimmern oder einer Ferienwohnung einfach für etwas mehr Raum für den einzelnen und so mehr Harmonie gesorgt werden.

Jeder Zehnte stört sich an den unterschiedlichen Interessen oder an der Entscheidungsfaulheit des Partners vor Ort (17% W-CH, 7% D-CH). Doch auch hier kann mit dank individuell buchbaren Freizeit-Aktivitäten oder organisierten Ausflügen Abhilfe geschaffen werden.

Rebecca Murphy, Head of PR bei ebookers dazu: «Nach den Monaten mit Lockdowns und Reiserestriktionen stellen wir fest, dass Reisende aus der Schweiz in Auszeiten mit ihrem Partner eine willkommene Abwechslung sehen. Während Inlandsreisen für viele immer noch eine beliebte Option sind, werden auch Ferien am Mittelmeer wieder beliebter: Die Gründe dafür sehen wir hauptsächlich im schönen Wetter und in der Nähe zum Meer. Die Ergebnisse aus der Umfrage bestätigen, dass, egal wohin Paare in diesem Sommer reisen wollen, nicht alle Bedürfnisse gleich sind. Während für die einen ein Spa-Aufenthalt reizvoll ist, ist es für andere eine lustige Bootsfahrt. Eine Reise zu buchen ist einzigartig, und mit einer Vielzahl von Reisezielen, Aktivitäten und Unterkünften, die zur Auswahl stehen, helfen wir Reisenden aus der Schweiz dabei, sich vor ihren Ferien zu inspiriere und die für sie richtige Reise zu finden. (ebookers/mc)