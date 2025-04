Wohin geht es über Ostern?

Zürich – Mit den ersten warmen Tagen und frühlingshaftem Wetter nimmt die Reiselust der Schweizerinnen und Schweizer zu. Die anstehenden Osterfeiertage und Frühlingsferien bieten ihnen Gelegenheit, um dem Alltag zu entfliehen. Booking.com hat die Suchanfragen von Schweizer Reisenden für den Zeitraum der Frühlingsferien untersucht und stellt die beliebtesten Reiseziele über die Feiertage vor.

Ein Aufenthalt im Tessin im Frühling ist seit eh und je beliebt bei den Schweizerinnen und Schweizern, was die diesjährigen Suchanfragen für Unterkünfte bestätigen. So folgen Locarno und Ascona auf Platz fünf und sechs aufeinander. Aber auch Städte wie Zürich, Basel oder Bern erfreuen sich grosser Beliebtheit. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich Bern neu unter die Top-10 gesellt, mit einer Zunahme an Suchanfragen um 50 %* im Vergleich zu den Frühlingsferien 2024.

Die Top-10 der inländischen Reiseziele Schweizer Reisender:

Zürich

Zermatt

Lugano

Genf

Locarno

Ascona

Basel

Luzern

Lausanne

Bern

Nicht nur inländische Reiseziele sind bei Schweizer Reisenden beliebt. Auch internationale Reiseziele bieten sich an, um die Feiertage in der Wärme zu verbringen. Dubai dominiert die Top-10 wie auch schon im Vorjahr und bleibt damit Spitzenreiter der ausländischen Reiseziele. Neu in den Top-10 ist Hurghada und weist mit 115 % einen rekordverdächtigen Anstieg an Suchanfragen im Vergleich zu letztem Jahr auf.

Die Top-10 der ausländischen Reiseziele Schweizer Reisender:

Dubai

Paris

Barcelona

London

Amsterdam

Istanbul

Mailand

Rom

Hurghada

New York

(mc/pg)