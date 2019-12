YouTubeRewind – Die beliebtesten YouTube-Videos 2019 in der Schweiz

Zürich – Einen Tag vor der Veröffentlichung des internationalen Rankings hat YouTube die Top-Listen der in der Schweiz am meisten gesehenen Videos im Jahr 2019 veröffentlicht.

Die ersten drei Plätze der Top-Videos belegen unterhaltsame Rap, bzw. Hip Hop-Songs aus Frankreich und Deutschland zu diversen Alltags-Szenen, wie beispielsweise das 2. platzierte “MÄRCHEN in ASOZIAL” des deutschen YouTube Stars Julien Bam.

Die Liste der Top-10 Musikvideos wird dominiert von internationalen Grössen wie Shawn Mendes, Ariana Grande oder Billie Eilish, wobei es der Song “ROMEO & JULIET” der in der Region Luzern aufgewachsenen Rapperin Loredana und ihrem Ex-Partner Mozzik bis aufs Podest schafft.

Ein erstmals für die Schweiz ausgewertetes Ranking derjenigen Kanäle, die im 2019 in der Schweiz am meisten Abonnenten dazugewinnen konnten, führt an der Spitze den YouTube Kanal “Gewitter im Kopf – Leben mit Tourette” des deutschen Creators Jan an, der in humorvoller aber sachlicher Weise darüber berichtet, wie das Leben mit dem Tourette-Syndrom und den damit verbunden Begleiterkrankungen mit positiver Sicht aufs Leben gemeistert wird.

Die vollständigen Ranglisten:

Top-Videos in der Schweiz 2019

(Videos aus 2019, die am meisten von Nutzern aus CH geschaut wurden; exklusive offizielle Musikvideos)

Mister V: Rap vs Realite 2 Julien Bam: MÄRCHEN in ASOZIAL feat. Kelly Late Night Berlin: Capital Bra X Klaas – Die Gang ist mein Team UCLA Athletics: Katelyn Ohashi – 10.0 Floor (1-12-19) Rezo: Die Zerstörung der CDU. Standart Skill: SEASON 11 FORTNITE EVENT! SRF Sport: FC Liverpool – FC Barcelona 4:0 | Highlights – Champions League 2018/19 – Halbfinal The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: Christoph Waltz Gives Jimmy Fallon a German Words Quiz Chad Zuber: First Primitive Year at the Hut Volcano Show: Match Chain Reaction Amazing Fire Domino VOLCANO ERUPTION

Top-Musikvideos in der Schweiz 2019

(Offizielle Musikvideos aus 2019, die am meisten von Nutzern aus CH geschaut wurden)

Top-Aufsteiger in der Schweiz 2019

(Kanäle aus 2019, die den grössten CH-Abonnenten-Zuwachs verzeichnen können)