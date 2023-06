YouTube empfiehlt Schweizer KI-Startup für die Synchronisation von Videos in verschiedenen Sprachen

Rotkreuz – Ein weiteres Schweizer Startup stärkt das globale Image des Landes als einer der Vorreiter in Sachen Spitzentechnologie. Vidby, ein KI-basiertes Tool für die Videoübersetzung in über 70 Sprachen, wurde als erster Synchronisationsdienst von YouTube als empfohlener Anbieter für die Lokalisierung von Inhalten ausgezeichnet.

Das bedeutet, dass die Plattform den Nutzern empfiehlt, mit Vidby zusammenzuarbeiten, um ihre Videos in verschiedenen Sprachen zu vertonen.

Warum ist das so wichtig?

In diesem Winter hat YouTube die Unterstützung für mehrsprachige Audiospuren eingeführt. Dies ermöglicht es Urhebern, ihre neuen und bestehenden Videos zu synchronisieren und so ein internationales Publikum zu erreichen, ohne dass sie separate Kanäle verwalten müssen. Die Funktion kommt nicht nur den Urhebern zugute, die damit ein breiteres Publikum ansprechen können, sondern auch YouTube selbst, das damit die Reichweite der Videos auf seiner Plattform vergrößert. Die Übersetzung von Inhalten ist heute eine wichtige Wachstumschance für YouTube. Auch wenn die Funktion derzeit nur für eine begrenzte Anzahl von Schöpfern verfügbar ist, besteht kein Zweifel daran, dass sie sehr bald weltweit eingeführt werden wird.

Der erste von YouTube empfohlene Anbieter für die Lokalisierung von Inhalten

Die Plattform erstellt nur automatische Untertitel und synchronisiert die Videos nicht selbst, da dies selbst für einen solchen Tech-Giganten eine schwierige Aufgabe ist. Nur 1 % der YouTube-Inhalte sind 5 Millionen Minuten pro Monat. Deshalb empfiehlt das Unternehmen, für die Erstellung der Tonspuren direkt mit zuverlässigen Drittanbietern (Anbietern) zusammenzuarbeiten. Das Schweizer Startup Vidby ist der erste von YouTube empfohlene Anbieter für die Lokalisierung von Inhalten. Natürlich ist das Schweizer Startup nicht der einzige Anbieter auf dem Markt, der Übersetzungs- und Synchronisationsdienste anbietet. Aber nach einem umfassenden Forschungsprozess und einer detaillierten Prüfung hat YouTube Vidby an die Spitze seiner Anbieterliste gesetzt.

Für das Startup ist das ein grosser Schritt nach vorn. Der Status eines empfohlenen Anbieters verschafft dem Unternehmen einen Vorsprung vor der Konkurrenz und macht es bereit für die Veränderungen auf dem globalen Videomarkt. Darüber hinaus ist die aktive Implementierung von KI in jedem Fall unvermeidlich, und ihre Position in der Inhaltserstellungsbranche wird sich in den nächsten Jahren nur noch verbessern.

Das Team von Vidby hat die Fähigkeiten der neuen Funktion bereits auf dem YouFact Tech-Kanal getestet. Zu den beliebtesten Videos wurden 12 neue Sprachen hinzugefügt. Wie in der Fallstudie zu sehen ist, erzielte der Kanal innerhalb der ersten Monate einen bemerkenswerten Anstieg seiner YouTube-Zuschauer um 32 %. Das Startup ist auch eine Partnerschaft mit Air Media Tech eingegangen, einem globalen Medienunternehmen für digitale Kreative mit einem Portfolio von über 3800 YouTubern, die monatlich über 21 Milliarden Videoaufrufe generieren. Vidby und AIR gehen davon aus, dass über 100 AIR-Partner diesen Service nutzen und im Laufe dieses Jahres mehr als 10’000 Videos übersetzen werden.