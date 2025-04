20 Jahre YouTube: Das sind die 10 erfolgreichsten Videos aller Zeiten

Kermit hält Abschlussrede an der University of Maryland

Festredner an Universitäten sind oft bemerkenswerte Mitglieder der Gemeinschaft oder sogar berühmte Persönlichkeiten, die die Absolventen mit einer Mischung aus Weisheit und Humor inspirieren können. In diesem Frühling hat die University of Maryland jemanden eingeladen, der all das ist und dazu noch sehr grün: Kermit den Frosch.