Zayed International Airport erzählt seine Geschichte in spektakulärer Drohnen-Show

Abu Dhabi – Der Zayed International Airport ist der zweitgrösste Flughafen der Vereinigten Arabischen Emirate und eines der am schnellsten wachsenden Flughafendrehkreuze der Welt.

1982 eröffnet und in den nachfolgenden Jahrzehnten mehrfach erneuert und um verschiedene Terminals erweitert, wurde der Flughafen im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier des Terminal A im Februar 2024 in Zayed International Airport umbenannt. Er trägt damit den Namen von Muhammad bin Zayid Al Nahyan, dem Herrscher und Präsidenten von Abu Dhabi.

Der Flughafen liegt verkehrsgünstig in kurzer Entfernung zu den wichtigsten Zielen in Abu Dhabi und Dubai. Er dient als globales Tor mit über 50 Fluggesellschaften, die rund 117 Ziele in 56 Ländern anfliegen. Im ersten Halbjahr 2024 wurden über 13,7 Millionen Passagiere befördert, rund ein Drittel mehr als im Vorjahr.

Nun zeigt der Zayed International Airport seine Geschichte in einem spektakulären Kurzfilm mit unzähligen Drohnen. Tradition und Innovation, Raubvögel und Drohnen kommen dabei zusammen für den filmischen Start des Zayed International Airport, einer Verschmelzung von modernen Materialien, natürlichem Licht und Raum, die der Skyline von Abu Dhabi ein neues ikonisches Element hinzufügt. Spektakulär – sehen Sie selbst: