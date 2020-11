ZKO-Jubiläumsausstellung zeigt Schätze aus 75 Jahren

Zürich – Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums und des 100. Geburtstags seines Gründers Edmond de Stoutz hat das Zürcher Kammerorchester erstmals eine eigene Ausstellung im ZKO-Haus konzipiert. Bildreproduktionen, Video- und Audiostationen sowie Originalschätze aus dem Hause de Stoutz beleuchten die bewegte Geschichte und Entwicklung des Klangkörpers. Von den familiären Anfängen bis hin zum hochprofessionellen Schweizer Berufsorchester.

Mehr als 6500 gespielte Konzerte auf der ganzen Welt, über 100 aufgenommene Tonträger und ein eigenes Haus im Zürcher Seefeld. So präsentiert sich das Zürcher Kammerorchester heute. Die Anfänge des Orchesters zeichnen ein anderes Bild: Von engen Proben im Elternhaus der Familie de Stoutz am Zürcher Kreuzplatz, fehlenden Mitteln für Ausrüstung oder Feldküche-Essen während der ersten Tourneen in den 1950er-Jahren. Gleichzeitig generierte das ZKO 1956 mit der ersten US-Tournee eines Schweizer Orchesters in den amerikanischen Zeitungen grosse Schlagzeilen.

Anlässlich des Doppeljubiläums «75 Jahre Zürcher Kammerorchester, 100 Jahre Edmond de Stoutz» hat das ZKO in enger Zusammenarbeit mit Louis de Stoutz, Sohn des ZKO-Gründers, eine persönliche Ausstellung konzipiert. Rund um die vier Themengruppen «Edmond de Stoutz», «Das Orchester», «Der Freundeskreis» und «Die Administration», zeigt die Ausstellung über 60 Bildreproduktionen und Collagen, Video- und Audiostationen sowie ausgesuchte Sonderexponate und Originalstücke aus dem Hause de Stoutz. Einmalige Einblicke in die ausserordentliche Entstehungsgeschichte des Orchesters und in das Leben seines Gründers. (ZKO/mc/ps)

Veranstaltungshinweis

«75 Jahre Zürcher Kammerorchester, 100 Jahre Edmond de Stoutz»

Kuratiert vom ZKO in Zusammenarbeit mit Louis de Stoutz

Ausstellung: 17. November 2020 bis 7. März 2021

ZKO-Haus, Seefeldstrasse 305, 8008 Zürich

Offen jeweils Mittwoch und Freitag zwischen 15.00 und 17.00 Uhr

Freier Eintritt, Voranmeldung erforderlich unter: www.zko.ch/ausstellung