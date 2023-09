Zoe Wees, Tim Bendzko und Bligg im Zauberpark 2023

Zürich – Bereits zum dritten Mal findet am Flughafen Zürich das Musik- und Lichtfestival Zauberpark statt. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Musik- und Kinderprogramm. Zwölf neue Lichtkunstinstallationen warten darauf, von den Gästen entdeckt zu werden. An zwei Sonntagen tritt jeweils neu ein Acoustic Act im Zauberpark auf.

Nach den erfolgreichen Ausgaben in den letzten zwei Jahren, verwandelt sich der Flughafenpark vom 23. November bis 10. Dezember erneut in eine Welt aus Musik, Kunst und Kulinarik.

Während 18 Tagen stehen jeden Abend bekannte Künstler sowie Newcomer aus den unterschiedlichsten Genres auf der Bühne. Mit dabei sind unter anderem Schweizer Acts wie Stefanie Heinzmann, Pegasus, Bligg, Marc Sway, Luca Hänni, Stubete Gäng, Dodo oder Joya Marleen. Neben Schweizer Künstlern treten im Zauberpark auch Musikerinnen und Musiker aus dem Ausland auf: Zoe Wees, Juli, Gipsy Kings by Diego Baliardo und Tim Bendzko gehören zum diesjährigen Line-Up. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Denk an mich wird das Konzert von Sina am 1. Dezember live auf der Bühne in Gebärdensprache übersetzt.

Kinderprogramm für die kleinsten Gäste

Der Zauberpark ist ein Festival für alle Generationen, auch die jüngsten Besucher:innen dürfen sich auf ein buntes Kinderprogramm freuen. Die Kids Acts treten jeweils in den frühen Abendstunden vor den Music Acts auf, darunter Linard Bardill, Marius und die Jagdkapelle oder die Singvögel. Wieder mit dabei sind unter anderem auch Märchenerzählerin Tante Carmen, Zauberer und Bauchredner Dan White, Silberbüx, Papagallo & Gollo sowie Laurent & Max.

Vielfältige Lichtkunst

Nebst dem Musik- und Kinderprogramm bietet der Zauberpark mit seiner Lichtkunst einen weiteren Programmhöhepunkt. Die durch das Kunst- und Designkollektiv NOA (No Ordinary Art Lab AG) kuratierten Lichtinstallationen stammen von Künstler:innen aus ganz Europa. Platziert sind zwölf neue Kunstwerke entlang eines Rundwegs, der je nach Verweildauer 30 bis 45 Minuten dauert. Besuchende spazieren durch ein Kaleidoskop, vorbei an einem Traumfänger und magischen Glühwürmchen und erwecken mit ihrer eigenen Klaviermelodie ein Lichtspiel zum Leben.

Acoustic Sunday im Genussdorf

An den ersten beiden Sonntagen tritt neu nebst den Kids Act jeweils ein Singer-Songwriter Acoustic Act im Genussdorf auf. Der Acoustic Sunday eignet sich besonders für diejenigen Besucher, die sich in erster Linie der Lichtkunst widmen und den Abend bei gemütlicher Stimmung im Genussdorf ausklingen lassen möchten. Während des ganzen Zauberparks erwarten die Gäste dort zwölf Genusshäuschen von lokalen Gastronomen, die ein regionales Angebot führen.

Alle Informationen finden Sie hier