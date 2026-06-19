Der unsichtbare Aufpreis: Was grenzüberschreitende Zahlungen Schweizer KMU wirklich kosten

Lausanne – Kaum eine Volkswirtschaft ist so international verflochten wie die schweizerische. Selbst kleinere Unternehmen kaufen Material in Euro ein, bezahlen Dienstleister in US-Dollar und fakturieren ihre Kunden in einem halben Dutzend Währungen. Über den starken Franken wird dabei viel geschrieben – über die Kosten des reinen Geldtransfers über die Grenze hingegen kaum. Genau dort verschwindet Jahr für Jahr ein erstaunlich grosser Betrag, meist unbemerkt.

Der Grund: Auf der Rechnung steht in der Regel nur eine einzige Gebühr. Die tatsächlichen Kosten einer Auslandszahlung sind aber kein einzelner Posten, sondern ein Bündel aus mehreren Schichten, die sich erst auf den zweiten Blick zeigen.

Vier Schichten, die selten jemand auseinandernimmt

Die Wechselkursmarge. Der grösste und am besten versteckte Kostenblock. Banken und viele Anbieter rechnen nicht zum Interbankenkurs ab, sondern schlagen einen Aufschlag auf den Kurs auf. Dieser Spread taucht nirgends als «Gebühr» auf – er ist bereits im Umrechnungskurs eingepreist. Bei einer einzelnen Zahlung fällt das kaum auf, über Hunderte Transaktionen im Jahr summiert es sich erheblich.

Die fixen Transfergebühren. Der klassische, sichtbare Posten pro Überweisung. Für sich genommen überschaubar, in der Masse aber relevant – besonders für Unternehmen, die viele kleinere Zahlungen ins Ausland leisten.

Die Korrespondenzbank-Gebühren. Läuft eine Zahlung über mehrere Zwischenbanken, kann jede davon einen Abzug vornehmen. Das Tückische daran: Diese Abzüge sind im Voraus oft nicht bekannt, und am Ende kommt beim Empfänger weniger an als überwiesen wurde – mit entsprechenden Rückfragen und Nacharbeit.

Das Timing-Risiko. Zwischen dem Auslösen einer Zahlung und ihrer Gutschrift können Stunden oder Tage liegen. Bewegt sich der Kurs in dieser Zeit, verändert sich der effektive Betrag. Bei grösseren Summen reicht schon eine kleine Bewegung, um mehrere Hundert oder Tausend Franken auszumachen.

Erst die Summe dieser vier Schichten ergibt die wahren Kosten. Und weil sie auf verschiedene Posten und Zeitpunkte verteilt sind, unterschätzen viele Unternehmen, was sie tatsächlich bezahlen.

Warum gerade Schweizer Unternehmen genau hinschauen sollten

Der feste Frankenbezug macht die Sache nicht einfacher. Wer im Franken-Raum kalkuliert, aber in Fremdwährungen ein- und verkauft, trägt eine doppelte Last: die Wechselkursentwicklung selbst und die Kosten, jede einzelne Währungstransaktion abzuwickeln. Ein starker Franken kann die Auslandsmarge ohnehin schmälern – intransparente Zahlungskosten verschärfen den Effekt zusätzlich.

Die gute Nachricht: Anders als die Kursentwicklung lassen sich diese Kosten aktiv steuern. In der Praxis lohnen sich vier Hebel.

Den FX-Audit machen. Der erste Schritt kostet nichts: den tatsächlich erhaltenen Kurs mit dem Interbanken-Mittelkurs desselben Tages vergleichen. Die Differenz ist die effektive Marge – und sie ist oft grösser als gedacht. Wer das für ein repräsentatives Quartal durchrechnet, hat eine belastbare Grundlage für jedes weitere Gespräch.

Der erste Schritt kostet nichts: den tatsächlich erhaltenen Kurs mit dem Interbanken-Mittelkurs desselben Tages vergleichen. Die Differenz ist die effektive Marge – und sie ist oft grösser als gedacht. Wer das für ein repräsentatives Quartal durchrechnet, hat eine belastbare Grundlage für jedes weitere Gespräch. Transparente Preise verlangen. Marge und Gebühren gehören getrennt ausgewiesen, idealerweise vor Bestätigung einer Transaktion. Nur was sichtbar ist, lässt sich planen und vergleichen.

Marge und Gebühren gehören getrennt ausgewiesen, idealerweise vor Bestätigung einer Transaktion. Nur was sichtbar ist, lässt sich planen und vergleichen. Lokale Konten nutzen. Mit lokalen Kontoverbindungen und IBANs in den relevanten Märkten lassen sich erzwungene Umrechnungen und grenzüberschreitende Gebühren vermeiden. Zahlungen in Euro werden als Euro empfangen und versendet – nicht zwangsweise umgerechnet. Internationale Abläufe fühlen sich damit an wie inländische.

Mit lokalen Kontoverbindungen und IBANs in den relevanten Märkten lassen sich erzwungene Umrechnungen und grenzüberschreitende Gebühren vermeiden. Zahlungen in Euro werden als Euro empfangen und versendet – nicht zwangsweise umgerechnet. Internationale Abläufe fühlen sich damit an wie inländische. Zahlungen bündeln und Risiken absichern. Mehrere Auslandszahlungen in einem Vorgang reduzieren manuellen Aufwand und Fehlerquellen. Und wer Kurse zu einem günstigen Zeitpunkt fixiert, statt dem Markt ausgeliefert zu sein, schafft planbare Cashflows – gerade in volatilen Phasen ein spürbarer Vorteil für die Budgetierung.

Vertrauen ist Teil der Rechnung

Bei grenzüberschreitenden Finanzflüssen zählt nicht nur der Preis, sondern auch der Rahmen, in dem Gelder bewegt und verwahrt werden. Werden Kundengelder getrennt vom Vermögen des Anbieters auf segregierten Konten bei regulierten Instituten gehalten? Untersteht der Anbieter einer anerkannten Aufsicht und den schweizerischen Geldwäschereibestimmungen? Solche Fragen gehören in jede Anbieterprüfung – sie sind kein Beiwerk, sondern Bestandteil der Gesamtbeurteilung. Spezialisierte Schweizer Plattformen wie SwissFx verbinden diesen regulatorischen Rahmen mit lokalem Marktzugang und globaler Reichweite – und positionieren sich damit bewusst gegenüber dem klassischen Bankweg.

Das Fazit für die Praxis

Die meisten Unternehmen, die ihre Zahlungs- und Währungsabwicklung einmal systematisch durchleuchten, finden reale Einsparungen – und zwar, ohne ihre Abläufe grundlegend zu ändern. Es geht selten um spektakuläre Einzelbeträge, sondern um viele kleine Abzüge, die sich über das Jahr aufaddieren. Wer sie sichtbar macht, gewinnt zweierlei: tiefere Kosten und mehr Planungssicherheit. In einem Umfeld knapper Margen und eines starken Frankens ist das kein Nebenschauplatz, sondern ein direkter Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit. Der erste Schritt ist denkbar einfach – nachrechnen, was man heute wirklich bezahlt. (sf/mc/hfu)