Die einzige Langzeitstudie zur B2B-Social-Media-Kommunikation – jetzt mit KI-gestützter “Ask-me-anything-Session“

München – Die digitale Transformation betrifft zunehmend auch den B2B-Sektor, und Social Media hat sich als unverzichtbares Werkzeug in der Unternehmenskommunikation etabliert. Für Entscheider stellt sich jedoch die Frage, wie sie Social Media strategisch für den Unternehmenserfolg einsetzen können. Die Studie „Social Media in der B2B-Unternehmenskommunikation“, die Althaller Communication als aktuelle Ausgabe der im 14. Jahr aufgelegten Langzeitstudie für 2024/2025 veröffentlicht hat, liefert fundierte, datenbasierte Erkenntnisse und bietet eine detaillierte Grundlage für die Entwicklung und Optimierung von Social-Media-Strategien im B2B-Bereich.

Die rund 170 Seiten umfassende Studie ist ab sofort zum Preis von 590 € inkl. USt. zum Download verfügbar, für Studienteilnehmer beträgt der Preis 420 € inkl. USt.. Diese enzyklopädisch aufgebaute Studie enthält neben detaillierten Ergebnissen zur Social Media Nutzung von Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Grössenordnungen sowie Hierarchie- und Führungsausrichtungen praxisrelevante Ansätze und Empfehlungen. Dadurch wird es Unternehmen ermöglicht, ihre Social-Media-Massnahmen gezielt und mit einem klaren Blick auf ihre spezifischen Anforderungen und Branchengegebenheiten zu planen. Sie hilft, Social-Media-Aktivitäten präzise auszurichten und so den größtmöglichen Nutzen für die Unternehmenskommunikation zu erzielen.

Fundierte Analyse und praxisnahe Empfehlungen zur Social-Media-Nutzung

Zusätzlich zur Studie können Interessierte auch eine exklusive 30-minütige „Ask me anything“-Session mit der Herausgeberin der einzigen Langzeitstudie zur B2B-Social-Media-Kommunikation im DACH-Raum, Jacqueline Althaller, buchen, die auf den Ergebnissen der Langzeitstudie sowie der eigenentwickelten KI „MySocialGPT“ basiert und somit direkten Zugang zu unvergleichlichem B2B-Social-Media-Wissen – mit persönlichem Chat-Protokoll bietet.

So werden mit dem Erwerb dieser Beratungsleistung zum Preis von 290 € inkl. USt. (Vorzugspreis für Teilnehmer 220 € inkl. USt.) State-of-the-Art-Informationen geboten, die in dieser Tiefe sonst nirgendwo verfügbar sind. Die speziell trainierte KI, gefüttert mit echten Datensätzen der B2B Social Media Langzeitstudie 2024/2025, liefert in Sekunden belastbare Antworten – Wissen, das auch durch aufwendige Recherchen oder kostspielige Expertenanalysen sonst nicht zu erhalten ist.

„Erstmals ist es möglich, die Studie nach Unternehmensgrösse, Branche, Unternehmenskultur oder Funktion im Unternehmen herunterzubrechen,“ erläutert Initiatorin Jacqueline Althaller. „Sie erhalten eine massgeschneiderte Analyse, die exakt auf Ihre spezifischen Herausforderungen und Zielsetzungen zugeschnitten ist – egal, ob Sie ein mittelständisches Unternehmen, einen internationalen Konzern oder ein spezialisiertes B2B-Unternehmen vertreten.“

Für Kommunikationsmanager, Marketingleiter sowie Geschäftsführer und das C-Level-Management, welche die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich B2B-Social-Media besser verstehen und für ihr Kommunikationsverhalten bewerten möchten, stellen Studie und Beratungs-Session eine wertvolle Quelle dar. Denn sie liefert nicht nur detaillierte Einblicke in aktuelle Social-Media-Strategien, sondern auch praxisorientierte Handlungsempfehlungen, die auf jahrelangen Forschungsergebnissen basieren; optional individuell aufbereitet und erläutert. (Althaller/mc/hfu)

Studie „Social Media in der B2B-Unternehmenskommunikation“