Novastone Partners kooperiert mit UnternehmerTUM beim Launch des neuen ETA Hubs

München – In Deutschland stehen zehntausende kleine und mittlere Unternehmen in den kommenden Jahren vor einem Generationenwechsel. Für viele Unternehmerfamilien fehlt es an internen Nachfolgern, gleichzeitig steigt der Druck durch Digitalisierung, Fachkräftemangel und globale Wettbewerbsdynamiken. Hier setzt der Entrepreneurship Through Acquisition (ETA) Ansatz an: Unternehmerische Talente – sogenannte Operator – suchen gezielt nach Firmen, übernehmen diese als CEOs und führen sie mit einem klaren Wachstums- und Transformationsauftrag in die Zukunft.

Mit dem Launch des neuen ETA Hubs von UnternehmerTUM entsteht eine wegweisende Plattform für Unternehmensnachfolgen im Mittelstand in Deutschland. Novastone bringt seine umfassende Expertise im Bereich Operator-Led Search Funds ein – ein Modell, das weltweit erfolgreiche Nachfolgelösungen ermöglicht und nachhaltiges Wachstum im fragmentierten KMU- Sektor vorantreibt.

Die Partnerschaft mit UnternehmerTUM verleiht dem ETA-Ansatz in Deutschland und der gesamten DACH-Region eine neue Strahlkraft. Während Novastone internationale Erfahrung, Struktur und einen belastbaren Track Record im Operator-Led Modell einbringt, schafft UnternehmerTUM Zugang zu einem einzigartigen Ökosystem aus Talenten, Innovationskraft und unternehmerischer Ausbildung. Diese Verbindung von Praxis und Plattform macht den ETA Hub zu einem herausragenden Katalysator für erfolgreiche Unternehmensnachfolgen – und eröffnet mittelständischen Firmen ebenso wie künftigen Unternehmerpersönlichkeiten nachhaltige Perspektiven für Wachstum und Transformation.

Daniel Gärtner, Managing Partner von Novastone Capital Advisors (NCA): „Unser Modell verbindet das Beste aus zwei Welten: unternehmerische Führungskräfte übernehmen Verantwortung und werden von einem institutionellen Rahmen unterstützt, der Skalierung, Governance und langfristige Wertschöpfung sicherstellt. Gemeinsam mit UnternehmerTUM bringen wir dieses Erfolgsmodell nun stärker in den deutschen Markt.“

„Der Launch des ETA Hubs ist für uns ein starkes Signal,“ erklärt Torge Barkholtz, Managing Director von Novastone Partners. „Die Nachfolgelücke im Mittelstand ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine enorme Chance. Mit unserem Operator-Led Buyout Ansatz stellen wir sicher, dass Unternehmen nicht einfach verwaltet, sondern aktiv weiterentwickelt werden. Die Partnerschaft mit UnternehmerTUM gibt uns die Möglichkeit, diesen Ansatz in einem starken Netzwerk noch sichtbarer zu machen.“

Auch UnternehmerTUM betont die strategische Bedeutung der Initiative.

Christian Mohr, Chief Customer Officer & Geschäftsführer, UnternehmerTUM, erklärt: „Angesichts der massiven Nachfolgelücke braucht es in den kommenden Jahren vielschichtige Ansätze, um den Mittelstand, der immerhin 99% der Unternehmen in der EU ausmacht, in die Zukunft zu führen.

Diese strukturelle Entwicklung ist zugleich eine Chance für unternehmerisch denkende Persönlichkeiten. Nachfolgeunternehmertum (ETA) könnte dazu beitragen, den Mittelstand zu transformieren, flächendeckend Innovation voranzutreiben und für nachhaltiges Wachstum zu sorgen.“

Zu den Gründungspartnern des ETA Hubs gehören neben der UnternehmerTUM auch Deutsche Bank WM und Tengelmann Growth Partners. (Novastone/mc/hfu)