WE Fashion gestaltet seine Prozesse mit Oracle Cloud für 133 Filialen in 25 Ländern neu

Zürich – Einer der führenden europäischen Einzelhändler entscheidet sich für Oracle, um die Effizienz und Sicherheit seiner Einzelhandels- und Lagerverwaltung zu steigern und sein Omnichannel-Geschäft auszubauen.

WE Fashion, einer der bekanntesten Modehändler der Niederlande, hat sich für Oracle Cloud entschieden, um seine Geschäftsprozesse neu zu gestalten und die Agilität und Sicherheit seiner Omnichannel-Abläufe zu erhöhen. Das 1962 gegründete Familienunternehmen beliefert Männer, Frauen und Kinder in über 25 Ländern über verschiedene Kanäle und Online-Partner. Durch den Wechsel in die Cloud mit der Oracle Retail Suite und Oracle Fusion Cloud Warehouse Management kann WE nun die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um das Warenmanagement in seinen 133 Filialen und Distributionszentren zu optimieren und seinen Kunden ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen, unabhängig davon, wie oder wo sie einkaufen.

«WE Fashion befindet sich seit mehreren Jahren in einer IT-Transformation, die unsere gesamte Technologielandschaft umfasst», so Joris Aperghis, CEO von WE Fashion. «Als langjähriger Partner war Oracle eine naheliegende Option, als wir unsere Systeme in die Cloud verlagern wollten, um eine verbesserte Geschäftskontinuität, eine verstärkte Cybersicherheit und mehr Innovation zu ermöglichen. Nach einem sehr gründlichen Vergleich mit alternativen Anbietern und einem detaillierten Aufklärungsprozess mit Oracle haben wir uns für sie entschieden. Mit diesen Systemen sind wir gut aufgestellt, um das Wachstum zu unterstützen, uns an die dynamischen Anforderungen des Marktes anzupassen und unsere Kunden kontinuierlich zu begeistern und einzubinden.»

WE wird Oracle Retail Merchandising Cloud Services zusammen mit Oracle Retail AI Foundation implementieren, um Einzelhändlern bei der Automatisierung von Best Practices zu helfen, die Bestandszuweisung und -planung zu optimieren und die Kernkompetenzen des Einzelhandels in den Bereichen KI und maschinelles Lernen zu nutzen, um proaktivere und fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Sortimente, Angebote, Lagerplatzierung, Prognosen, Planung, Einkauf, Preisgestaltung und vieles mehr zu treffen.

Oracle Retail Supplier Evaluation wird WE ausserdem dabei helfen, seine Nachhaltigkeitsverpflichtungen umzusetzen und die ESG-Reportinganforderungen zu erfüllen, indem Erkenntnisse zu Elementen wie Treibhausgasemissionen direkt von den Lieferanten gesammelt werden.

Darüber hinaus wird Oracle Warehouse Management, Teil von Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM), die Effizienz der Distributionszentren von WE® steigern, um das bedarfsgesteuerte Fulfillment zu erfüllen und eine bessere Bestandstransparenz zu bieten. Die Implementierungen werden von den Retail- und Fusion Application Consulting-Teams von Oracle unterstützt.

«Durch die Weiterentwicklung seiner digitalen Transformation in der Cloud mit Oracle wird WE in der Lage sein, die Sicherheit, die Geschäftsprozesse und die Effizienz von seinen Distributionszentren bis hin zu seinen Verkaufsstellen zu verbessern», so Alex Alt, Executive Vice President und General Manager von Oracle Consumer Industries. «In Kombination mit der Leistungsfähigkeit der KI können diese Technologien WE dabei helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und schneller auf Markt- und Verbrauchertrends zu reagieren.» (pd/mc)