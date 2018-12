Bern – Ericsson hat den 8. ConsumerLab Trend Report mit den Top 10 Consumer Trends 2019 veröffentlicht. Der aktuelle Report bewertet die Gedanken und Vorhersagen der Konsumenten zu Technologien der nahen Zukunft wie Künstlicher Intelligenz (KI), Virtual Reality (VR), 5G und Automation. Zusätzlich enthüllt er, dass autonome und stimmungsvorhersehende Technologien bald eine grössere Rolle im alltäglichen Leben der Menschen spielen könnten.

Dr. Michael Björn, Leiter des Forschungsprogramms beim Ericsson Consumer & IndustryLab und Hauptautor des Reports, sagt: «Stellen Sie sich ein Smartphone vor, das nicht nur weiss, was Sie tun, sondern auch weiss, wer Sie sind. Bereits heute kann künstliche Intelligenz Ihre Persönlichkeit mit nur einem Blick in Ihre Augen verstehen. Es ist offensichtlich, dass Technologieanwender eine Zukunft sehen, in der unsere Geräte uns besser kennen als andersherum.»

Die Top 10 Consumer Trends 2019 und der nahen Zukunft sind:

Awareables: Mehr als 60 Prozent der Nutzer virtueller Assistenten denken, dass Geräte, die unsere Gefühlslagen verstehen, in drei Jahren massentauglich sein werden.

Smarte Familienstreits: Mehr als 65 Prozent der Nutzer virtueller Assistenten denken, dass Smart Speaker in drei Jahren wie normale Familienmitglieder streiten werden.

Spionage-Apps: Mehr als 45 Prozent der Konsumenten denken, dass Apps Daten über sie sammeln, obwohl sie diese nicht einmal nutzen.

Erzwungene Zustimmung: Das ständige Akzeptieren von Cookies zur Datenerfassung nervt 51 Prozent der Konsumenten.

Das Internet der Fähigkeiten: Mehr als 50 Prozent der Nutzer von AR und VR möchten Apps, Brillen und Handschuhe, die sie bei alltäglichen Aufgaben wie Kochen oder dem Tätigen von Reparaturen virtuell anleiten.

Berührungsloser Verbrauch: Etwa die Hälfte aller Nutzer von virtuellen Assistenten möchte automatisierte Rechnungen und Vorbestellungen sowie sich selbstauffüllende Haushaltswaren.

Mentales Übergewicht: 31 Prozent der Konsumenten erwarten bald Fitnessstudios für den Geist zu besuchen, um das Denken zu trainieren, da alltägliche Entscheidungsfindungen vermehrt automatisiert ablaufen.

Eco Me: 39 Prozent der Konsumenten möchten eine Eco-Watch, die den CO2-Fussabdruck misst.

Mein digitaler Zwilling: 48 Prozent der Nutzer von AR und VR möchten Online-Avatare, die sie penibel nachahmen, damit sie an zwei Orten gleichzeitig sein können.

5G automatisiert die Gesellschaft: Um die 20 Prozent aller Smartphone-Nutzer glauben, 5G wird IoT-Geräte, wie zum Beispiel Verbrauchszähler und Haushaltsgeräte, besser vernetzen.

Sollen wir diese zukunftsnahen Technologien eher als Bedrohung oder Chance sehen? Dazu sagt Dr. Pernilla Jonsson, Leiterin des Ericsson Consumer & IndustryLabs: «Wir befinden uns bereits in einem Zeitalter, in dem Menschen mit intelligenten Maschinen interagieren und zusammenarbeiten. Bislang haben wir nur kleine Schritte Richtung Zukunft gemacht. Grösstenteils steht die Entwicklung der berührungslosen Zukunft noch aus – und wie wir diese kreieren, liegt noch immer in unseren Händen.»

Die Erkenntnisse dieses Reports basieren auf dem Erfahrungsschatz von mehr als 23 Jahren globalen Forschungsaktivitäten des Ericsson ConsumerLabs. In erster Linie stammen die Daten aus einer Online-Umfrage, die im Oktober 2018 unter fortgeschrittenen Internetnutzern in zehn einflussreichen Städten weltweit durchgeführt wurde. (Ericsson/mc)

