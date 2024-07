Huawei ICT-Roadshow 2024: Startschuss für 5.5G und weitere Netzwerk-Innovation

Dübendorf/Zürich – Smarte ICT ist der nächste Evolutionsschritt der Branche. Der Huawei-Truck, der letzte Woche in Zürich und Lausanne Station machte, präsentierte der Schweiz brandneue Lösungen für 5G- und 5.5G-Netze, Festnetz, Cloud Computing, Green Energy und nachhaltige Datenspeicherung unter dem Motto «Entwicklung einer intelligenten Welt».

In der ICT-Roadshow 2024 in Zürich und Lausanne stellte Huawei sein Ende-zu-Ende Produktportfolio und Lösungen vor, die den Weg in die intelligente ICT-Welt ebnen. Die Auswirkungen des durch KI erzeugten Daten- und Netzwerkverkehrs und die Entstehung neuer Dienste müssen ebenso bewältigt werden können wie deren Kommerzialisierung, ist Huaweis Credo.

Bereits heute übertragen 5G-Netze 20 Prozent aller Internetverbindungen, wickeln 30 Prozent des weltweiten Datenverkehrs ab und erwirtschaften 40 Prozent des Gesamtumsatzes der Betreiber. Eine Reihe von Betreibern führt bereits Tests mit 5.5G-Technologien von Huawei durch und es wird die Inbetriebnahme erster kommerzieller Lösungen in China und dem Nahen Osten erwartet.

Interessenten konnten Innovationen im Bereich der Netzwerke der neuen Generation nun auch in der Schweiz interaktiv im Truck erleben.

Ausserdem wurden Neuheiten im Bereich Fixed Wireless Access Netzworks FWA (Fixed Internet via Mobile Network) vorgestellt, die breiten Kundenanforderungen und Einsatzszenarien gerecht werden. FWA gilt als Sprungbrett für die Einführung optischer Verbindungen, die sich in Form von FTTR (Fiber to the Room) wachsender Beliebtheit erfreuen. Mit dieser Technologie verbundene Lösungen erlauben den Ausbau echter intelligenter Smart Homes.

Für den Bau mobiler Sendemasten stellte Huawei innovative Materialien vor, die gegenüber herkömmlichem Stahl eine Reihe von Vorteilen bieten. Die Glasfaserkonstruktion GFRP (glasfaserverstärkter Kunststoff) ist 30-50 Prozent leichter, zweifach stärker, benötigt keine Oberflächenbehandlung gegen Witterungseinflüsse und hat eine um 50 Jahre längere Lebensdauer.

Auf besonders grosses Interesse stiess die Demonstration einer Lösung zur kontrollierten Stromverteilung mittels Batterie-Backup an Sendern. Damit dienen die Batterien nicht nur als Backup-Energiequelle für die Betreiber, sondern auch der Stabilisierung des gesamten Übertragungsstromnetzes.

In der mobilen Ausstellung wurden Einsatzmöglichkeiten von Huawei-Lösungen für Mensch, Wirtschaft und Energie aufgezeigt. Bandbreite wird von den Kundinnen und Kunden heutzutage vorausgesetzt – für Experience einer neuen Qualität, für die Geschwindigkeit das Mass der Dinge ist, wenn es um nutzer- genauso wie KI-generierten Content geht.

«Dank neuer Technologien kommunizieren nicht nur Menschen, sondern auch Geräte miteinander – etwa das Haus mit dem Auto», sagt Gus Li vom European Region Marketing Department. «So wird unser Alltag im Privatleben wie am Arbeitsplatz einfacher, bequemer und effizienter und wirtschaftlicher Erfolg steigert den Wohlstand unserer Gesellschaft.» (Huawei/mc)