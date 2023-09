Mobile Broadband Forum 2023 in Dubai

Dubai – Das 14. Global Mobile Broadband Forum, das von Huawei in Zusammenarbeit mit GSMA, GTI und dem SAMENA Telecommunications Council veranstaltet wird, findet am 10. und 11. Oktober 2023 in Dubai, VAE, statt.

Das diesjährige Forum bietet den Akteuren im Mobilfunkbereich und den angrenzenden vertikalen Ökosystemen eine spannende Gelegenheit, den 5G-Geschäftserfolg zu erkunden, die Reife des Ökosystems zu fördern und die 5.5G-Kommerzialisierung zu beschleunigen.

Mit einem starken Redneraufgebot und innovativen Produktvorstellungen trifft sich die Mobilfunkbranche erneut, um zu erkunden, wie die mobile Breitbandtechnologie die Zukunft gestaltet und den Wandel im Leben der Menschen und in der Industrie vorantreibt.

Weitere Informationen, Programm und Anmeldung…