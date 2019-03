Zug – inacta AG, eines der führenden Schweizer Beratungsunternehmen für Information Management und Blockchain-Anwendungen, erweitert seinen Verwaltungsrat. Neu wird Ralph Mogicato (55, Bild) Mitglied des Verwaltungsrates, ein Unternehmer und Investor mit hervorragendem Leistungsausweis.

Ralph Mogicato war als CEO die treibende Kraft beim Aufbau und der internationalen Expansion von Synpulse – einem Beratungsunternehmen, welches vorwiegend Banken und Versicherungen betreut. Als er das Unternehmen im Jahr 2011 nach 15 Jahren an der Spitze verliess, war Synpulse in strategischen Märkten Europas und Asiens zu einem gewichtigen Player geworden.

Seither teilte Ralph Mogicato sowohl als Lehrbeauftragter der Universität Zürich als auch als Mentor und Investor seine Erfahrungen sowie sein profundes Fachwissen unter anderem als Verwaltungsratsmitglied des börsenkotierten Herstellers von Finanzsoftware CREALOGIX.

Die Verbindung der Kompetenzen rund um die Finanzindustrie, Business-Software und Beratung, kombiniert mit Ralph Mogicato’s Passion für Innovation, bildet den perfekten Nährboden für das zukünftige internationale Wachstum von inacta AG in strategischen wichtigen Bereichen wie Crypto Assets und Blockchain.

Ralph Mogicato ist ein Alumni der Universität Zürich und schloss sein Studium mit je einem Masters in Arts, Economics und Computer Science ab (lic. oec. publ.). Nebst seinen beruflichen Tätigkeiten ist er ehrenamtlich bei SICTIC (Swiss ICT Investor Club) als Vize-Präsident tätig, der wohl grössten Business Angel Vereinigung in der Schweiz, die er zusammen mit Thomas Dübendorfer gegründet hat. So profitieren zahlreiche Startups in der Schweiz von seinen hervorragenden Verbindungen zur internationalen Wirtschaft. (inacta/mc/ps)

Über inacta AG

Das unabhängige Schweizer IT-Beratungsunternehmen inacta AG mit Sitz in Zug ist auf Information Management und Blockchain-Anwendungen spezialisiert. Rund 70 erfahrene Digitalisierungsprofis begleiten Organisationen aus der Versicherungs-, Banken-, Immobilien- und Gesundheitsbranche bei der rasant fortschreitenden digitalen Transformation. Dafür konzipieren kompetente Experten innovative Kundenlösungen, welche mit aktuellsten ECM-Systemen, eigenen Softwareprodukten und Blockchain-Technologien aus einer Hand implementiert werden. Verbindliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit, hohe Flexibilität sowie umfassende Branchenkenntnisse sichern eine erfolgreiche Business Case-Umsetzung.

Zudem engagiert sich inacta als Gründungsmitglied der Crypto Valley Association und der Swiss Blockchain Federation als Initiantin der CV Maps, des CV Summit und der CV Competition für die Förderung von Technologie-Startups und deren Vernetzung mit etablierten Unternehmen. Damit leistet inacta einen gesellschaftlichen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Schweiz und Liechtenstein.

Die Unternehmen CV VC (Early-Stage Investments in Technologie-Startups), CV Labs (The Worldwide Home for Blockchain), Tokengate (Connecting People and Tokens), GenTwo digital (Making Crypto Assets Bankable), Lakeside Business Center (moderne Office-Infrastruktur) und Narwal Blockchain PR (The leading communicators in the Crypto Valley) bilden gemeinsam mit inacta eine innovative Unternehmensgruppe.

