The Hashgraph Association und Inacta Ventures investieren 50 Mio USD in neue Nachhaltigkeitsprojekte

Zürich – Die Hashgraph Association, eine in der Schweiz ansässige Organisation und führend in der digitalen Befähigung auf dem Hedera-Netzwerk, kündigt heute die Einführung eines Sustainability Venture Studio für Unternehmen an, in Zusammenarbeit mit Inacta Ventures, einem Schweizer und VAE Web3-Venture-Builder.

Im Rahmen der “The Green Block“-Initiative, einem globalen Think Tank und einem Launchpad für Nachhaltigkeitsprojekte, die während der COP28 in den VAE ins Leben gerufen wurde, zielt das gemeinsame Sustainability Venture Studio darauf ab, nachhaltige Projekte weltweit zu fördern. Der Hedera Guardian ist eine grossartige Basis dafür, dass wir faire Carbon Credit Märkte mit einem sehr hohen Mass an Vertrauen und Transparenz schaffen können.

Der Hedera Guardian ist eine Open-Source-Plattform, die das Hedera Distributed Ledger Technology (DLT)-Netzwerk nutzt, um Nachhaltigkeitsrichtlinien und anforderungsbasierte dMRV (Digital Measurement, Reporting, and Verification) für Emissionsgutschriften zu ermöglichen und Betrug auf dem ESG-Markt zu reduzieren.

Das mit 50 Mio. USD dotierte Sustainability Venture Studio wird sich darauf konzentrieren, überprüfbare Klimafinanzierungstransaktionen zu ermöglichen. Dieses globale Co-Investmentprogramm für Nachhaltigkeit wird sich über die nächsten fünf Jahre erstrecken, wobei die Hashgraph Association $25 Millionen investiert und damit 50% beisteuert, während die restlichen $25 Millionen von Partnerunternehmen finanziert werden, die an der Entwicklung von Use Cases auf dem Hedera Guardian interessiert sind.

Diese einzigartige Partnerschaft wird die Art und Weise, wie nachhaltige Projekte weltweit finanziert und umgesetzt werden, grundlegend verändern.

Kamal Youssefi, Präsident der Hashgraph Association, erklärte: «Mit The Green Block Sustainability Venture Studio schaffen wir Standards für die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsdaten, um Glaubwürdigkeit und Genauigkeit zu gewährleisten, indem wir die Hedera Guardian-Plattform als die Umweltbilanz des Planeten nutzen und gleichzeitig das Hedera-Netzwerk als das umweltfreundlichste Distributed Ledger-Netzwerk der Welt einsetzen.“ Er fügte hinzu: „Wir freuen uns darauf, das globale ESG-Ökosystem weiter auszubauen, das auf dem Hedera Guardian aufgebaut wird, und dabei Sicherheit, Glaubwürdigkeit und Vergleichbarkeit der Daten einzuführen.“

Ralf Glabischnig, Gründer von Inacta Ventures, bemerkte: „Wir sind begeistert, das Sustainability Venture Studio in die The Green Block Initiative zu integrieren. Unsere Zusammenarbeit mit der Hashgraph Association wird die Entwicklung und Implementierung nachhaltiger Projekte im Green Block Ökosystem weltweit beschleunigen.“

Hedera ist nachweislich die umweltfreundlichste DLT auf dem Markt, wie eine Forschungsarbeit des UCL Centre for Blockchain Technologies bestätigt. Das neue Venture-Studio, unterstreicht dieses Engagement durch die Unterstützung verschiedener Nachhaltigkeitsprojekte und ebnet den Weg für innovative und zukunftsweisende Lösungen. (Inacta Ventures/mc/ps)

Inacta Ventures