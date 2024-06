Quickline hat drei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt

Nidau – Die Quickline-Aktionäre haben an der gestrigen Generalversammlung drei neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt. Sie treten ihr Mandat per sofort an.

Der achtköpfige Verwaltungsrat (VR) von Quickline setzt sich aus fünf Vertretern von Quickline-Verbundpartnern und drei unabhängigen VR-Mitgliedern (inkl. Präsident) zusammen. An der Generalversammlung vom 26. Juni 2024 sind folgende Mitglieder im Quickline-Verwaltungsrat für die Dauer von zwei Jahren gewählt worden:

Roger Kälin, VR-Präsident ggs netz ag, ersetzt Günther Seewer, welcher nicht mehr beim Quickline-Verbundpartner Valaiscom tätig ist und von der VR-Funktion zurückgetreten ist. Roger Kälin bringt unternehmerisches und Branchen-Know-how in den Quickline-Verwaltungsrat mit ein.

Dr. Philipp O. Müller, VR-Vizepräsident InterGGA AG, löst Mathias Prüssing ab, welcher ebenfalls nicht mehr beim Quickline-Verbundpartner Gemeindebetriebe Muri tätig ist und von der VR-Funktion zurückgetreten ist. Philipp Müller überzeugt mit seinen Erfahrungen in der Entwicklung umfassender Anwendungs- und Infrastruktur-Landschaft sowie Transformation von Betriebsmodellen von IT- und Business-Organisationen.

Roger Seifritz tritt als unabhängiges VR-Mitglied anstelle von Dr. Beat Brechbühl ein, welcher nach 12 Jahren als unabhängiger VR zurückgetreten ist. Roger Seifritz weist Erfolge in digitaler Transformation sowie Strategie-Entwicklung und -umsetzung auf Ebene Konzern und Gruppengesellschaften vor.

Der Verwaltungsrat von Quickline setzt sich neu aus folgenden Personen zusammen:

Felix Kunz (Präsident)

Dr. Enrico Ardielli

Frank Boller

Marcel Eheim

Rudolf Eicher

Roger Kälin

Dr. Philipp O. Müller

Roger Seifritz

(Quickline/mc/ps)