Lenzburg – Reto Huenerwadel wird als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Marktleistungen, welcher aktuell interimistisch von Marianne Wildi geführt wird, per sofort übernehmen. Reto Huenerwadel ist als Chief Investment Officer und Verantwortlicher für die Investor Relations seit 2015 für die Bank tätig.

Er zeichne sich aus durch ein umfassendes Wissen in Anlagethemen sowie den Bereichen Volkswirtschaft und Research aus, schreibt die HBL in einer Mitteilung. Huenerwadel studierte an den Universitäten St. Gallen und Basel Wirtschaftswissenschaften und verfügt über langjährige Erfahrungen in der Finanzindustrie als Analyst, Portfolio-Manager und Leiter HBL Asset Management. Reto Huenerwadel hat das HBL Asset Management aufgebaut und massgeblich den Aufbau der Anlageprodukte-Palette geprägt.

Die Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg AG setzt sich per 8. März 2019 wie folgt zusammen:

Marianne Wildi: Vorsitzende der Geschäftsleitung, Bereichsleiterin Führung und Informatik

Rolf Bohnenblust: Bereichsleiter Finanz- und Risikomanagement

Roger Brechbühler: Bereichsleiter Privat- und Firmenkunden

Reto Huenerwadel: Bereichsleiter Marktleistungen

Dr. Karsten Kunert: Bereichsleiter Operations

André Renfer: Bereichsleiter Services

Hypothekarbank Lenzburg AG

Börsenkurs bei Google Finance