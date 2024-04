Instant Payment: Hypothekarbank Lenzburg AG bietet Sofortzahlungen kostenlos an

Lenzburg – Im Schweizer Zahlungsverkehr wird Instant Payment ab August 2024 für bankübergreifende Transaktionen eingeführt. Die Hypothekarbank Lenzburg bietet ihrer Kundschaft die neue Zahlungsart für ein- und ausgehende Inlandzahlungen als eine der ersten Banken von Beginn weg kostenlos an.

Bei der Hypothekarbank Lenzburg wird Instant Payment zum neuen Standard für ein- und ausgehende Zahlungen. Dies hat die Bank Ende März entschieden. Der Startschuss für die Abwicklung von Sofortzahlungen mit anderen Banken wird im August 2024 fallen. Dann wird die neuste Generation des Zahlungssystems Swiss Interbank Clearing (SIC5) eingeführt, die von der SIX zusammen mit der Schweizerischen Nationalbank entwickelt wurde und mit der die Verarbeitung von Instant Payment möglich wird. Bis zu diesem Datum müssen die grössten Schweizer Banken in der Lage sein, Sofortzahlungen empfangen zu können.

Kostenloses Angebot

Die Hypothekarbank Lenzburg wird im August 2024 als eine der ersten Schweizer Banken für Private, Firmen und Vereine Instant Payment im E-Banking und Mobile Banking kostenlos anbieten – sowohl für eingehende wie auch für ausgehende Inlandzahlungen in Schweizerfranken. Dies, sofern die an einer Zahlung beteiligten Banken Instantzahlungen empfangen können. Voraussetzung für die Nutzung ist ein aktiver E-Banking-Vertrag.

Für die Kundinnen und Kunden bringt das den Vorteil, dass sie die überwiesenen Beträge in Echtzeit zur Verfügung haben und so besser planen und disponieren können. Zudem können sie Zahlungen rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche tätigen. Und es entfallen Kreditrisiken für alle an der Zahlung beteiligten Personen, da Belastung und Gutschrift sofort und endgültig erfolgen.

Auf der Finstar-Plattform bereits 2022 eingeführt

Die Hypothekarbank Lenzburg hatte Instant Payment auf der Finstar-Plattform bereits Ende 2022 für Zahlungen ihrer Kundinnen und Kunden untereinander oder mit einem der Fintech-Partner eingeführt. Im Januar 2024 konnten Tests für eingehende und ausgehende Zahlungen mit weiteren Banken erfolgreich abgeschlossen werden. «Wir sind technisch ready für Instant Payment mit allen Banken, die Instant Payments abwickeln können», sagt Manuela Spillmann, Bereichsleiterin Services der Hypothekarbank Lenzburg. (HBL/mc/pg)