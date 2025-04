Hypi Lenzburg schliesst neue Partnerschaften im Bereich «Banking-as-a-Service»

Lenzburg – Die Hypothekarbank Lenzburg holt für den Ausbau des digitalen Service-Angebots zwei neue Partner an Bord. Zum Open-Banking-Ökosystem der Bank stossen das Berner Fintech-Unternehmen «Homie» und das Zürcher Startup «Arvy» hinzu.

Homie bietet Immobilienverwaltungen eine digitale Komplettlösung für Mietkautionen zur Integration in deren digitalen Wertschöpfungsketten an, wie die Hypi Lenzburg am Mittwoch mitteilte. Homie habe nun den Betrieb digitaler Mietkautionskonten mit der Onboarding- und Kontolösung der Hypothekarbank Lenzburg aufgenommen.

Arvy nutze ebenfalls die digitale Onboarding-Lösung für ihre Konten und Wertschriftendepots bei der Hypothekarbank Lenzburg sowie weitere Bankdienstleistungen, so die Mitteilung weiter. (awp/mc/pg)