Zürich – Die lokale Niederlassung von Sopra Steria, einem europäischen Marktleader im Bereich der digitalen Transformation, kündigt eine Partnerschaft mit ServiceNow an, Forbes‘ Nummer 1 der innovativsten Unternehmen der Welt. Die Zusammenarbeit soll öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen des privaten Sektors die gebündelten Vorteile der Expertise von Sopra Steria sowie der ServiceNow-Lösungen nutzbar machen.

ServiceNow unterstützt durch seine Cloud-basierte Plattform und Lösungen Mitarbeiter dabei, digital und effizienter zu arbeiten. Die Low- und No-Code-Entwicklungsumgebung der Now Platform ermöglicht es, schneller und einfacher Lösungen zu implementieren, welche die Mitarbeiter-Experience in den Mittelpunkt stellen und die Produktivität steigern.

Moderne sowie agile Low-Code-basierte Lösungen

Die Partnerschaft zwischen Sopra Steria und ServiceNow bietet das gebündelte Know-how beider Parteien mit dem Ziel, moderne sowie agile Low-Code-basierte Lösungen den Kunden in der Schweiz näher zu bringen. Durch die Kombination der ServiceNow-Plattform mit der langjährigen Expertise von Sopra Steria in der Projektumsetzung und dem umfassenden Know-how in der Prozessberatung profitieren Schweizer Kunden von massgeschneiderten Lösungen.

Darüber hinaus profitieren Kunden von einer kürzeren Markteinführungszeit, einer verbesserten Zusammenarbeit, der operativen Optimierung sowie einem flexibleren Betrieb zu niedrigeren Kosten. Die Partnerschaft ermöglicht es Kunden, die Sopra Steria Expertise in den Bereichen Architektur, Design und Implementierung geschäftskritischer Prozessanwendungen zu nutzen.

Sopra Steria wird ihr gruppenweit bereits bestehendes ServiceNow-Kompetenzzentrum mit rund 250 ServiceNow-Beratern in die Schweiz ausdehnen und lokale Professional Services anbieten.

Iwan Hochstrasser, Senior Executive Manager bei Sopra Steria Schweiz: „Durch die Partnerschaft mit ServiceNow stärken wir die Kompetenz von Sopra Steria in der Geschäftsoptimierung für öffentliche Verwaltungen und Unternehmen der Privatwirtschaft. Wir können unsere Kunden jetzt besser bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen und ihnen eine Plattform für die Entwicklung digitaler Lösungen für ein neues, modernes Kunden- und Mitarbeitererlebnis bieten.“ (mc)

Über Sopra Steria

Sopra Steria, ein führender europäischer Anbieter für digitale Transformation, bietet eines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services am Markt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung, Infrastrukturmanagement und Business Process Services. Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen und umfassende Lösungen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu liefern. Im Zusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden, digitale Technologien optimal zu nutzen. Mit mehr als 44‘000 Mitarbeitern in 25 Ländern erzielte Sopra Steria 2018 einen Umsatz in Höhe von 4,1 Mrd. Euro.

Über Sopra Steria in der Schweiz

Sopra Steria vereinigt Expertise in den Bereichen Consulting, Systemintegration sowie IT-Outsourcing und konzentriert sich auf die Wirtschaftssektoren Öffentliche Verwaltung, Finanzwirtschaft und Industrie. Das Unternehmen ist in der Schweiz mit 250 Mitarbeitern vertreten.

Über ServiceNow

ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now, Now Platform, und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Andere Firmennamen, Produktnamen und Logos können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

