ServiceNow: Starke Performance im ersten Quartal

Santa Clara – Herausragende Umsetzung auf höchstem Niveau und die zunehmende Nachfrage nach den KI-Lösungen von ServiceNow führten zu einer exzellenten Performance im ersten Quartal. Trotz eines dynamischen makroökonomischen Umfelds war die Relevanz von ServiceNow noch nie so hoch wie heute. Da CEOs zunehmend auf Kostensenkung und gleichzeitiges Wachstum setzen, treibt die KI-Plattform von ServiceNow die digitale Transformation voran – durch Effizienzsteigerungen, die Modernisierung veralteter Technologie-Stacks und die Neugestaltung von Geschäftsmodellen für eine KI-orientierte Zukunft.

Die gestern veröffentlichte Quartalsbilanz unterstreicht die starke Dynamik und die wachsende Kundenakzeptanz der KI-Lösungen von ServiceNow. Sie bestätigt die Fähigkeit, intelligenteres und schnelleres Arbeiten in allen Unternehmensbereichen der Kunden zu ermöglichen – und stärkt zugleich das Momentum von ServiceNow auf dem Weg zur Knowledge 2025.

Höhepunkte des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025:

Abonnementumsätze im ersten Quartal beliefen sich auf 3,005 Milliarden US-Dollar, was einem währungsbereinigten Wachstum von 20% gegenüber dem Vorjahr entspricht und leicht über der Prognose liegt.

Aktuelle verbleibende Leistungsverpflichtungen (cRPO) betrugen 10,31 Milliarden US-Dollar, ein währungsbereinigtes Wachstum von 22% gegenüber dem Vorjahr, und damit 150 Basispunkte über der Prognose.

Gesamte verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO) beliefen sich auf 22,1 Milliarden US-Dollar, was einem währungsbereinigten Wachstum von 25,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Non-GAAP-Betriebsmarge lag im ersten Quartal bei 31%, was 100 Basispunkte über der Prognose liegt.

Verwässerter Non-GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 4,04 US-Dollar, ein Anstieg um 18,5% im Jahresvergleich, und übertraf damit den Konsens von 3,83 US-Dollar.

Aufgrund positiver Wechselkursentwicklungen seit Januar, die jedoch weitgehend durch vorsichtige makroökonomische Annahmen ausgeglichen wurden, erhöht ServiceNow seine Prognose für die Abonnementumsätze im Geschäftsjahr 2025 auf einen Mittelwert von 12,640 bis 12,680 Milliarden US-Dollar, was einem währungsbereinigten Wachstum von 19,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

ServiceNow hält weiterhin an seinen Erwartungen für das Geschäftsjahr 2025 fest und rechnet mit einer Bruttomarge im Abonnementgeschäft von 83,5%, einer operativen Marge von 30,5% sowie einer Free-Cashflow-Marge von 32%.

Weitere Informationen zu den Ergebnissen von ServiceNow im ersten Quartal, zur Prognose sowie zur Gegenüberstellung zwischen Non-GAAP- und GAAP-Ergebnissen finden Sie in der Pressemitteilung.

ServiceNow hat ausserdem drei neue Partnerschaften bekannt gegeben, die die Fähigkeit des Unternehmens weiter stärken werden, die KI-Transformation seiner Kunden zu beschleunigen:

ServiceNow und Aptiv bündeln die Stärken der ServiceNow-Plattform mit der Edge-Intelligenz von Aptiv, um kritische Bereiche wie Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie die Automobil- und Fertigungsindustrie zu unterstützen. Diese leistungsstarke und skalierbare Lösung verknüpft Echtzeitdaten aus komplexen Maschinen mit digitalen Geschäftssystemen, um Reaktionszeiten zu verkürzen und fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen.

ServiceNow und Vodafone Business bringen eine KI-gestützte Lösung für das Service-Management auf den Markt. Dabei werden die KI- und Automatisierungstechnologien von ServiceNow mit dem Netzwerk-Know-how von Vodafone kombiniert, um personalisierte Kundenerlebnisse, eine schnellere Problemlösung und höhere betriebliche Effizienz zu ermöglichen.

ServiceNow und Devoteam transformieren das Customer Relationship Management (CRM) für Unternehmen in Europa und dem Nahen Osten. Durch die Kombination von ServiceNows KI- und CRM-Funktionen mit den digitalen Transformationsdiensten von Devoteam sollen die Erlebnisse von Kunden, Service-Agenten und Vertriebsmitarbeitern deutlich verbessert werden.

Eine Aufzeichnung des gestrigen Earnings Calls ist auf der Investor-Relations-Seite von ServiceNow verfügbar.

Zusätzlich zu den heutigen Ergebnissen des ersten Quartals wird das Unternehmen am Montag, den 5. Mai, um 22:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Las Vegas seinen Financial Analyst Day ausrichten. In Präsentationen von Führungskräften von ServiceNow – darunter Chairman und CEO Bill McDermott – werden aktuelle Finanzkennzahlen sowie Einblicke darin gegeben, wie ServiceNow KI für Kunden und Partner einsetzt, um nachhaltiges Wachstum – heute und in Zukunft – voranzutreiben. (ServiceNow/mc/ps)