Zürich – Das Zürcher Medtech-Unternehmen VirtaMed ist am Aussenwirtschaftsforum von Switzerland Global Enterprise (S-GE) mit dem Export Award 2019 ausgezeichnet worden. Das Unternehmen, welches Simulationsgeräte für die Schulung von Operationen herstellt, überzeugte die Jury aus Wirtschafts-, Wissenschafts- und Medien-Vertretern mit seiner cleveren Exportstrategie.

Ob Orthopädie, Urologie oder Gynäkologie – an Simulatoren von VirtaMed lassen sich endoskopische Eingriffe praxisnah durchführen. Zwölf Jahre nach seiner Gründung beschäftigt das KMU in Schlieren 100 Mitarbeitende aus 20 Ländern und hat zwei Tochterfirmen und ein weltweites Vertriebsnetz aufgebaut. VirtaMed ist führend, wenn es um die virtuelle Schulung minimalinvasiver Operationen geht. Mittlerweile werden mit nahezu 1’000 Simulatoren in 50 Ländern kostengünstig endoskopische Fertigkeiten geübt – an Ausbildungskrankenhäusern und medizinischen Trainingszentren wie bei Herstellern von medizintechnischen Produkten.

Durchdachte Exportstrategie

Die Trophäe wurde von Ruth Metzler-Arnold, Verwaltungsratspräsidentin von S-GE, überreicht. «Die VirtaMed AG hat es geschafft, mit höchst präzisen Simulatoren auf dem Weltmarkt zu überzeugen. Mit einer durchdachten Exportstrategie beliefert das Unternehmen sowohl Kunden in den aufstrebenden als auch in den reifen Märkten», sagt Ruth Metzler-Arnold stolz. «Zudem zeigt die Erfolgsgeschichte der VirtaMed AG, wie eine internationale Vertriebsstrategie zum schnellen Wachstum eines Unternehmens in der Schweiz beitragen kann.»

Finalisten des Export Award waren neben Virtamed die Andermatt Biocontrol AG aus dem luzernischen Grossdietwil und CAMAG aus Muttenz. (mc/pg)

Portraits der Finalisten

Über Switzerland Global Enterprise

Switzerland Global Enterprise (S-GE) begleitet Unternehmen auf dem Weg in neue Märkte. S-GE fördert im Auftrag von Bund (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) und Kantonen Export und Investment und hilft Kunden, neues Potenzial für ihr internationales Geschäft zu realisieren und damit den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken. Als Betreiber eines globalen Experten-Netzwerkes sowie als vertrauter und starker Partner von Kunden, Kantonen und der Schweizer Regierung bildet S-GE die erste Schweizer Anlaufstelle für Internationalisierungsfragen.