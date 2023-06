Switzerland Global Enterprise: Anja Fiedler neu für die Exportförderung verantwortlich

Zürich – Per 1. September 2023 tritt Anja Fiedler als Chief Export Promotion + Global Network Officer und stellvertretende CEO in die Geschäftsleitung von Switzerland Global Enterprise (S-GE) ein. Sie folgt auf Thomas Först, der die Exportförderung bis 2022 verantwortet hat. Anja Fiedler bringt langjährige Erfahrung im internationalen Geschäft in Führungsfunktionen bei KMU und multinationalen Unternehmen mit.

Zuletzt war Anja Fiedler als Managing Director bei Haco AG, einem international tätigen Schweizer Nahrungsmittelhersteller mit 450 Mitarbeitenden tätig. Davor hatte sie verschiedene Führungspositionen in der Schweiz sowie in Europa, den USA, Afrika und Asien inne – unter anderem bei Unilever, Philip Morris International, Lonza AG sowie bei der Hoffmann-La Roche. Zudem war sie einige Jahre als International Business Development Beraterin tätig, so etwa für Oshadhi, und hat bei Denison Consulting das Beratungsgeschäft D-A-CH verantwortet.

Anja Fiedler ist gebürtige Deutsche und lebt – unterbrochen von beruflichen Auslandaufenthalten in Osteuropa, Asien, Afrika und den USA – seit den Neunzigerjahren im Baselbiet und im Tessin. Sie spricht neben Deutsch fliessend Französisch, Englisch und Thailändisch und hat gute Italienischkenntnisse. (mc/pg)

Switzerland Global Enterprise (S-GE)