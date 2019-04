Zürich – Das Schweizer IT-Consulting-Unternehmen und Blockchain-Dienstleister, die inacta AG, wählt das Zürcher Cybersecurity-Unternehmen Futurae Technologies, um eine sichere und nahtlose Authentifizierung in Tokengate zu gewährleisten.

Die inacta AG mit Sitz in Zug, ist ein unabhängiges Schweizer IT-Beratungsunternehmen für Informationsmanagement und Blockchain-Anwendungen. Rund 70 erfahrene Digitalisierungsfachleute unterstützen Organisationen in den Bereichen Versicherungen, Banken, Immobilien und Gesundheitswesen. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen Startups und etablierte Unternehmen mit Beratungs-, Schulungs- und Softwareentwicklungsleistungen. Im Gegensatz zu den bestehenden Digitalisierungsvorhaben, die im Wesentlichen Effizienz- und Kostenoptimierungen mit sich brachten, arbeitet inacta mit Kunden daran die Effektivität der Wertschöpfungsketten mit Blockchain steigern. Viele dieser Wertschöpfungsketten werden durch Tokens angetrieben und Marktteilnehmer können sich wieder auf die eigentliche wertschöpfende Tätigkeit konzentrieren. Damit die Token auflagenkonform mit den Firmen und Personen verbunden werden können braucht es die unterliegende Marktinfrastruktur Tokengate, ein Produkt der inacta. Für mehr Komfort, wurde die Zwei-Faktor-Authentisierung „Zero-Touch“ von Futurae in Tokengate integriert.

Das ETH Spin-off Futurae, mit Sitz in Zürich, bietet eine umfassende innovative Multi-Faktor Authentication-Suite (MFA) für hohe Sicherheitsanforderungen an; Kernprodukt bildet die Zwei-Faktor-Authentisierung „Zero-Touch“, die ohne Nutzerinteraktion funktioniert. Zero-Touch kann flexibel mit weiteren Authentisierungsmechnanismen für Web, mobile Geräte und intelligente Assistenten Plug & Play kombiniert werden. Futurae bietet auch eine Technologie ohne Passwörter an, die sich auf die Beseitigung mühsamer Logins der Endbenutzer konzentriert.

Sichere Authentisierung für Endanwender so einfach wie möglich

«Wir wollen sichere Authentisierung für Endanwender so einfach wie möglich machen, insbesondere in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Versicherungen», sagt Sandra Tobler, CEO von Futurae. «Mit inacta haben wir einen starken Partner gefunden, um diese Unternehmen und weitere darüber hinaus zu erreichen.»

«Der Komfort für die Endbenutzer ist sehr wichtig, um die Einführung von Blockchain weiter voranzutreiben. In vielen Wertschöpfungsketten, die gerade mit Blockchain geändert werden, ist das Verbinden von Personen mit Token ein entscheidendes Element. Die Lösung von Futurae macht es den Benutzern sehr bequem, sich zu authentisieren», erklärt Daniel Rutishauser, Leiter der Blockchain Services bei inacta.

Mit dieser Partnerschaft beweist Futurae weiter, dass die Zukunft der Authentisierung auf Innovation und Benutzerfreundlichkeit basiert. Da Passwörter allein nicht mehr ausreichen, um den Zugriff auf Benutzerinformationen zu schützen, ist eine kundenorientierte Authentisierung von grösster Bedeutung, um ein reibungsloses Benutzererlebnis zu gewährleisten. (inacta/mc/ps)

Über inacta

Die inacta AG mit Sitz in Zug, ist ein unabhängiges Schweizer IT-Beratungsunternehmen für Informationsmanagement und Blockchain-Anwendungen. Rund 70 erfahrene Digitalisierungsfachleute unterstützen Organisationen in den Bereichen Versicherungen, Banken, Immobilien und Gesundheitswesen. Ihre Kunden profitieren von einem hohen Mass an Professionalität, bewährten Implementierungsmethoden, innovativen Lösungen und modernsten Technologien für digitale Transformationsprozesse. Flexibilität und umfassendes Branchenwissen garantieren als verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner den Erfolg jedes einzelnen Projekts. Das Engagement von inacta für Spitzentechnologie spiegelt sich in seiner Beteiligung an der Crypto Valley Association als Gründungsmitglied sowie seiner Arbeit als Initiator von CV Maps, CV Summit und dem CV Competition wider, deren Ziel es ist, das Wachstum von Technologie-Startups. Auf diese Weise trägt inacta dazu bei, dass sich die Schweiz und Liechtenstein weiterhin wirtschaftlich profilieren.

Zusammen mit CVVC (frühe Investitionen in Technologie-Startups), Crypto Valley Labs (weltweites Zuhause für Blockchain), Tokengate (Verbindung von Personen und Token), GenTwo Digital (macht Krypto-Vermögenswerte bankfähig) und Lakeside Business Center AG (moderne Büroflächen) steht inacta im Zentrum einer innovativen und unternehmerischen Unternehmensgruppe.

www.inacta.ch

Über Futurae Technologies

Futurae Technologies wurde von Sicherheitsforschern der ETH Zürich gegründet (Spin-off) und bietet eine starke Multi-Faktor Authentisierungs-Suite an, die ein sehr hohes Mass an Sicherheit bietet, das Kundenerlebnis verbessert und dabei die Privatsphäre der Nutzer schützt. Die Suite besteht aus einer Vielzahl von Authentisierungs-Methoden, die den Unternehmen volle Flexibilität bietet (z.B. One-Touch Lösungen, Single Device-, IoT-Authentisierung oder Geräusch basiert; das innovative autonome „Zero-Touch“ Produkt). Darüber hinaus ermöglicht Futurae eine schnelle und unkomplizierte Integration in die bestehende Infrastruktur und senkt zudem die Gesamtbetriebskosten.

www.futurae.com

Firmeninformationen zu inacta AG bei monetas

Firmeninformationen zu Futurae Technologies AG bei monetas