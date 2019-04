Wer Englisch im Berufsalltag braucht, muss weder Lückentexte korrekt befüllen, noch das «present perfect continuous» erklären können. Trotzdem sitzen viele in einem allgemeinen Englischkurs und hoffen, dass ihnen das dort Gelernte auch beim nächsten Geschäftsmeeting hilft. Ein Trugschluss! Denn eine Sprache kann man nur dann situativ passend anwenden, wenn man sie vorher im Kontext geübt hat.

Weshalb ein Business Sprachkurs wichtig ist

Für die schriftliche Kommunikation hat man genügend Zeit und Hilfsmittel: Power-Point-Präsentationen können akribisch zu Hause vorbereitet, Geschäftsberichte vorab von Korrektur-Profis redigiert und E-Mails mithilfe von Wörterbüchern verfasst werden. Doch im Geschäftsleben gibt es zahlreiche Momente, wo man am Telefon oder persönlich interagieren muss – Situationen, in denen eine spontane und flexible Reaktion gefragt ist.

Durch ein gezieltes Sprachtraining gewinnen Sie ein sicheres Auftreten. Denn mal Hand aufs Herz: Haben Sie immer die passenden Phrasen parat, wenn sich in einem Meeting die Gemüter erhitzen? Was tun oder wie reagieren, wenn die potenziellen Geschäftspartner plötzlich inakzeptable Forderungen stellen? Zustimmen kann jeder; auf Englisch widersprechen, überzeugen, sich verteidigen oder zusammenfassen bringt einen hingegen schnell an seine Grenzen.

Die Inhalte eines Business Sprachkurses

Der Kurs Business Communication von Boa Lingua Business Class bereitet einem auf verschiedene Szenarien wie Meetings, Verhandlungen und Diskussionsrunden vor. Inhalte sind unter anderem:

widersprechen, in Frage stellen und verteidigen

überzeugen, klären, zustimmen und bestätigen

Kompromisse finden

nach Meinungen fragen

angemessene Fragen stellen

Vorschläge und Angebote machen

Zusammenfassen

empfangen / Begrüssungsfloskeln

Smalltalk führen

