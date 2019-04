Bern – TCS Camping hat ein Rekordjahr hinter sich. Die touristischen Logiernächte konnten um 13% auf 594‘000 und der bereinigte Bruttoumsatz um 10% auf 23.9 Millionen Franken gesteigert werden. Treiber für das Wachstum waren neben dem idealen Wetter die voll im Trend liegenden, immer beliebteren Glamping-Unterkünfte und viele junge Familien, die das Campieren neu für sich entdeckt haben.

Es ist angesagt, campen zu gehen. TCS Camping konnte 2018 vom idealen Campingwetter profitieren und die Zahl der Logiernächte wie auch den Umsatz auf Rekordwerte steigern. Besonders erfreulich war dabei die Auslastung in der Vor- und Nachsaison. „Zudem fällt auf, dass wieder mehr junge Familien anzutreffen sind und sich immer mehr Reisende, angetrieben durch die öffentlich intensiv geführte Klimadiskussion, für nahe gelegene Reiseziele in der Natur entscheiden.“ sagt Oliver Grützner, Leiter Tourismus und Freizeit beim TCS.

Anklang bei der Camping-Community fand auch die 2018 neu lancierte Camping-Plattform www.camping-insider.ch. Die Webseite liefert umfangreiche Informationen zur Faszination Camping und den schönsten Plätzen in Europa. Mittlerweile nutzen monatlich rund 100‘000 bestehende und potenzielle Camper die Plattform und informieren sich über Themen wie Wild-Campieren, Camper-Kauf und Camping-Carsharing.

Ausblick 2019

Ebenso zur erfolgreichen Saison beigetragen habe die weiteren Investitionen in das TCS Glampingangebot. „In der Hauptsaison hätten wir einige der komfortablen Mietunterkünfte gleich mehrfach vermieten können“, sagt Oliver Grützner. „Und die Vorausbuchungen deuten auf eine weitere erfreuliche Saison hin.“ Entsprechend hat TCS Camping sein Glamping-Angebot für 2019 weiter ausgebaut. Zum Saisonstart am 10. April werden so schweizweit insgesamt 224 Glamping-Mietunterkünfte bereitstehen.

Fortgesetzt wird 2019 die Kooperation mit der Stiftung Cerebral: nach Bern-Eymatt, Buochs, Flaach und Sempach sind ab Juli auch auf dem Camping in Scuol zwei barrierefreie Bungalows buchbar.

Neu von TCS Camping betrieben wird ab dem 1. Mai 2019 der Camping Thusis-Viamala. «Mit seiner modernen Infrastruktur und der günstigen geografischen Lage ist dieser Platz eine sinnvolle Ergänzung unseres Camping-Netzwerkes», sagt Oliver Grützner. Weiter findet das Camping-Festival (www.campingfestival.ch), welches 2018 in Solothurn erfolgreich Premiere feierte, 2019 erneut statt. Und zwar vom 5.-7. Juli in Sion. (TCS/mc/ps)

TCS Camping

TCS