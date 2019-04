Zürich – Das Foto zum Festhalten der schönsten Reisemomente ist wichtiger denn je – allein auf Instagram lassen sich unter dem Hashtag #travelphotography mehr als 67 Millionen Posts finden, unter #Reise sind es mehr als 369 Millionen Posts. Neue Daten der Reisewebsite TripAdvisor legen ausserdem offen, dass die Buchungen von Reisenden für Fotografie-Touren in die Höhe geschossen sind.

Reisende aus Spanien, Japan, Österreich und Deutschland gehören dabei zu den Ländern mit dem grössten Buchungszuwachs an Fototouren im Jahresvergleich. Blickt man zudem in das Ranking zu den Reisezielen, die für buchbare Erlebnisse rund um Fotografie immer beliebter werden, sowie in die Bestsellerliste der meist gekauften Touren, wird deutlich: Für das perfekte Bild wählen Reisende das markante Profil von Inseln und Metropolen oder begeben sich in die Natur, um besondere Schauspiele aus Licht und Schatten festzuhalten.

Reisende aus diesen Ländern sorgten für das grösste Wachstum an Fotografie-Tour-Buchungen (Basierend auf dem prozentualen Buchungszuwachs im Jahresvergleich 2017 – 2018)

Spanien (189%)

Japan (132%)

Österreich (90%)

Deutschland (73%)

Belgien (73%)

Philippinen (60%)

Niederlande (60%)

Singapur (51%)

Indien (50%)

Italien (50%)

Reiseziele weltweit, die für Erlebnisse rund um Fotografie immer beliebter werden (Basierend auf den Buchungen der globalen Reisenden in 2018)

Santorin, Griechenland (+210%)

Rovaniemi, Finnland (+99%)

Barcelona, Spanien (+98%)

Sydney, Australien (+69%)

Venedig, Italien (+68%)

Hanoi, Vietnam (+58%)

New York City, USA (+44%)

Paris, Frankreich (+38%)

Florenz, Italien (+27%)

Amsterdam, Niederlande (+21%)

Die meist gebuchten Fotografie-Touren in 2018 weltweit: (Basierend auf den Buchungen der globalen Reisenden in 2018)

1. Paris, Frankreich: Privater Spaziergang durch Paris mit persönlichen Fotografen

Bei einem zweistündigen Spaziergang durch Paris lernen Reisende die schönsten Kulissen der kennen. Begleitet von einem professionellen Fotografen, der mit Tipps bereitsteht und auch Aufnahmen von Tour-Teilnehmern macht. So können die sich Reisende wie ein Promi fühlen. Am Ende können sich die Hobbyfotografen auf zirka 130 und 150 hochqualitative Aufnahmen von unvergesslichen Momenten freuen.

2. New York City, USA: New York – Privater Rundgang mit eigenem Fotografen

Auf einem individuellen Rundgang entlang der bekanntesten Sehenswürdigkeiten, vom Times Square über den Central Park bis zur Brooklyn Bridge, fängt ein persönlicher Fotograf die schönsten Momente ein. Tour-teilnehmer haben bei den Hot Spots die Wahl und können sich mit eigenen Vorschläge einbringen. Der Fotograf stellt 75 professionelle Bilder in einer digitalen Galerie zusammen.

3. Rovaniemi, Finnland: Nordlichter-Fototour ab Rovaniemi – Hinweis: Diese Tour kann nur saisonal gebucht werden.

Naturschauspiele festzuhalten, ist nicht ganz einfach – Bei dieser Tour dreht sich alles um die finnischen Nordlichter. Ein professioneller Fotograf führt zu den geeignetsten Aufnahmeorten und gibt hilfreiche Tipps für das perfekte Bild. Thermokleidung, Snacks und Getränke sowie ein privater Transport vom Hotel zu den Locations runden die komfortable Tour in der arktischen Nacht ab.

4. Oahu, Hawaii: Wunderschöne Hawaii-Fototour

Die Strände, Bergketten und der blaue Himmel über Oahu gehören zu den Hauptmotiven bei dieser Insel-Foto-Tour. Der Ausflug eignet sich für Reisende, die ihre Fotografie-Skills verbessern und gleichzeitig die Sehenswürdigkeiten der Insel entdecken möchten. Um Planung und Logistik kümmern sich die Tour-Guides, sodass Reisende sich sicher sein können, dass keiner der bekannten und versteckten Hot Spots ausgelassen wird.

5. Barcelona, Spanien: Fototour mit dem E-Bike durch Barcelona

Auf dem E-Bike geht es entspannt auf einer halbtägigen Tour durch die spanische Hafenstadt und zu Highlights wie der Sagrada Familia und den Stränden. Barcelona-Neulinge bekommen einen guten Überblick über die Stadt und erreichen Orte abseits der gewöhnlichen Sightseeing-Touren. Zugleich können sie an ihr fotografisches Talent erproben und verbessern.

6. Sydney, Australien: Sonnenuntergangs-Fototour durch Sydney

Die Skyline von Sydney bei untergehender Sonne entfaltet eine magische Stimmung, die man mit ein paar Tricks gekonnt in einem Foto einfangen kann. Angeleitet von einem professionellen Fotografen führt die Tour durch den Hafen über The Rocks zum Observatory Hill, von dem aus der Sonnenuntergang besonders gut in Szene gesetzt werden kann. Mit Expertenwissen und Tipps zum Umgang mit den Lichtbedingungen können so beeindruckende Aufnahmen und Erinnerungsmomente gelingen.

7. Yellowknife, Kanada: Nordlichter Tour von Yellowknife

Die faszinierenden Nordlichter Kanadas sind das Motiv dieser Fototour. Ein Experte führt Reisende tief in das Hinterland zu den besten Schauplätzen dieses Naturspektakels, und erklärt, wie die Nordlichter entstehen. Zudem hilft er Reisenden, die einzigartige Atmosphäre in einem Foto festzuhalten. Auf der Rundreise mit Abholung an ausgewählten Yellowknife Hotels sind Getränke und Snacks inklusive.

8. Tokio, Japan: Fotoführung Tokio bei Nacht

Die elektrisierende Atmosphäre von Tokio bei Nacht ist ein ganz besonderes Erlebnis. In zweieinhalb Stunden werden Techniken wie der ideale Bildaufbau vermittelt und gezeigt, wie mithilfe eines Stativs und Langzeitbelichtung die Lichterströme des Autoverkehrs perfekt eingefangen werden. Die Tour führt unter anderem durch die Stadtteile Shinjuku und Shibuya und lädt dazu ein, die Augen nach dem perfekten Motiv offen zu halten. Die Teilnahme ist auf sechs Personen beschränkt, was die Tour sehr persönlich macht. Wer kein eigenes Stativ besitzt, kann sich per Upgrade eines ausleihen.

9. Venedig, Italien: Fotospaziergang durch Vaporetto: Einblick in den Alltag von Venedig

Ob Fotografie-Anfänger oder -Profi: Auf einem dreistündigen Spaziergang durch Venedig bieten sich zahlreiche Fotomotive wie schmale Gassen, malerische Kanäle, Brücken und Plätze an. Ein Experte verrät Tricks und Tipps rund um Licht und Komposition und erklärt, wie man mit dem Smartphone oder Kamera ein perfektes Bild zaubert und die besondere Atmosphäre der Stadt einfängt.

10. Santorin, Griechenland: Santorin Rundgang mit einem persönlichen Fotografen

Santorin gilt als einer der fotogensten Orten Europas. Bei einem Spaziergang mit Fotoshooting geht es durch pittoreske Ortschaften mit den ikonischen weiß getünchten Häusern, blauen Kuppeln und grandiosen Aussichten. Die schönsten Aufnahmen werden innerhalb von 48 Stunden in einer Onlinegalerie zur Verfügung gestellt.

Mit mehr als 159.000 buchbaren Erlebnissen auf TripAdvisor können Reisende alles finden – von klassischen Sightseeing-Touren über Kochkurse, gastronomische Touren und mehrtägige geführte Ausflüge.

