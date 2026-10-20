Accelleron stellt seine IT mit Cisco auf eine automatisierte, sichere Basis

Wallisellen – Als sich Accelleron im Oktober 2022 vom ABB-Konzern abspaltete, musste das Unternehmen innerhalb weniger Monate eine eigenständige, global funktionsfähige IT-Landschaft für zwei grosse Produktionsstandorte und rund 60 Niederlassungen aufbauen. Mit Cisco Catalyst Center, ThousandEyes und der Cisco-Netzwerkinfrastruktur hat Accelleron ein Netzwerk geschaffen, das geschäftskritische Anwendungen an Standorten in über 50 Ländern verbindet.

Im Werk Baden ist das Update eines Switches heute in rund zehn Minuten erledigt. Früher dauerte das Update von 100 Switches 50 bis 70 Arbeitsstunden. Zudem sinkt die Leistungsaufnahme der Access Points um bis zu 40 Prozent.

Die Herausforderung: IT-Neustart im laufenden Betrieb

Accelleron produziert Turbolader, Kraftstoffinjektoren und digitale Lösungen für Schwerlastmotoren und beliefert Kunden weltweit – von Reedereien bis zu Energieversorgern. Eine stabile und sichere IT ist dafür essenziell. Nach der Unabhängigkeit von ABB musste ein komplett neues IT-Netzwerk entstehen. Es sollte global skalierbar und gleichzeitig effizient betreibbar sein. Die Aufgabe bestand darin, die neue Infrastruktur aufzubauen und zugleich sicherzustellen, dass der Betrieb weltweit unterbrechungsfrei weiterläuft.

Die Lösung: Strategische Partnerschaft mit Cisco

Nach einer eingehenden Bewertung der auf dem Markt verfügbaren Technologien und einer sorgfältigen Auswahl geeigneter Angebote für Netzwerklösungen setzte Accelleron auf Cisco. Gemeinsam mit dem Cisco Customer Experience (CX) Team begann 2023 eine enge Zusammenarbeit. Sie war weit mehr als eine technische Implementierung und wurde zur strategischen Partnerschaft.

Im Zentrum der Lösung stehen Cisco Catalyst Center, ThousandEyes und die Cisco-Netzwerkinfrastruktur. Sie bilden das Rückgrat für alle geschäftskritischen Anwendungen, darunter SAP, Microsoft 365 und Engineering-Tools. Ausserdem binden sie Produktionswerke und Lager an Standorten in über 50 Ländern ein.

Die Ergebnisse: Automatisiert, sicher und nachhaltig

Effizienz durch Netzwerkautomatisierung: Vor dem Einsatz von Cisco Catalyst Center mussten Netzwerkelemente manuell aktualisiert werden, ein zeitaufwendiger Prozess. Im Werk Baden dauerte das Update von 100 Switches etwa 50 bis 70 Arbeitsstunden. Heute dauert derselbe Vorgang rund zehn Minuten pro Switch. Das entspricht einer Zeitersparnis von 75 Prozent, und vor Ort ist kein Personal mehr nötig. Zudem sorgt die Automatisierung für konsistente Konfigurationen und weniger Fehlerquellen.

Mehr Transparenz und Cybersicherheit: Mit Cisco Catalyst Center verfügt Accelleron nun über eine zentrale Echtzeit-Inventarisierung. Jedes Gerät, jede Version und jeder Standort ist auf einen Blick sichtbar. Das reduziert Risiken und erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit enorm.

Schnelle Problemlösung dank Assurance und ThousandEyes: Nach der Installation neuer Access Points traten Empfangsprobleme auf. Die Assurance-Analyse half, die Ursache schnell zu finden: Interferenzen zwischen Geräten verschiedener Hersteller. Der Fehler konnte sofort identifiziert und behoben werden. ThousandEyes überwacht die Verbindungsqualität und erkennt Latenzprobleme zwischen globalen Standorten frühzeitig. Das ist entscheidend für die Zusammenarbeit über Kontinente hinweg, etwa wenn Teams in Echtzeit gemeinsam an grafischen Zeichnungen für Turbolader arbeiten.

Nachhaltigkeit durch Energieoptimierung: Access Points werden nachts und bei geringer Nutzung automatisch heruntergeregelt. Dadurch sinkt die Leistungsaufnahme um bis zu 40 Prozent.

Der Blick nach vorn

Nach der erfolgreichen Einführung plant Accelleron die Weiterentwicklung seiner Infrastruktur, um das eigene Geschäft mit den fortschrittlichsten Netzwerklösungen zu unterstützen.

«Wer jedes Gerät, jede Version und jeden Standort auf einen Blick sieht, erkennt Risiken früher und kann schneller handeln. Bei Accelleron zeigt sich, was das in der Praxis bedeutet: Ein kritisches Switch-Update, für das früher Stunden nötig waren, ist heute in rund zehn Minuten erledigt – ohne Personal vor Ort. Eine solche Netzwerkbasis macht globale Produktion und Zusammenarbeit im laufenden Betrieb planbar und sicher – und zwar in Maschinengeschwindigkeit», so Nadim Khoury, Director, Switzerland Global Enterprise bei Cisco.

«Das Zusammenspiel von Automatisierung, Transparenz und Sicherheit ist für uns ein entscheidender Wettbewerbsvorteil», sagt Andrea Crosetti, Network Service Owner bei Accelleron. «Mit Cisco haben wir nicht nur unsere IT transformiert. Wir haben die Grundlage für unser zukünftiges Wachstum geschaffen.» (Cisco/mc/hfu)